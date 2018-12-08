Fransa'nın başkenti Paris şiddet ve yağma olayları bitmiyor. Eylemciler kepenklerle kapatılan dükkanların camlarını kırarak yine hırsızlık olaylarının altına imzasını attı.

Çok sayıda lüks mağaza ile teknoloji ürünleri satan dükkan yağmalandı.

DÜKKANLARIN CAMLARI KIRILDI

Dün Champ Elysees esnafı dükkanlarının camlarını ahşap ve çelik bariyerlerle kapatmış, olası yağma eylemlerine karşı önlem almaya çalışmıştı. Ancak bugün gelinen noktada önlemlerin işe yaramadığı görüldü.

Fransa'da yağmalamalar meydana geldi VİDEO

Göstericiler blok ve bariyerleri yıkarak mağazaların camlarını kırdı. Lüks mağazalar talan edildi.

YAĞMA HER YERDE

Paris merkezli eylemlerin yayılımı gibi yağma ve şiddet olayları da hızlı bir şekilde ülkenin her yerinde etkisini gösteriyor. St. Etienne, Marsilya, Bordeaux ve Nantes kentlerinde de bir çok yerde yağma olayları meydana geldi.

Paris'in lüks restoranları, kafeteryaları, market ve butiklerinde yağmalar meydana geldi. Göstericilerin en çok hedef aldığı mağazalar ise pahalımoda markaları ile teknoloji mağazaları oldu.

Göstericiler bir de Starbucks'ı talan etti.

AVRUPA'NIN ORTA YERİNDE YAĞMA

Çatışmaların sürdüğü, patlamaların yaşandığı Paris sokaklarında yağma da önlenemedi. Fransız polisi, lüks mağazalar önünde yağmanın önüne geçmek için uzun süre nöbet tuttu.

Yaşanan çatışmaların seviyesinin artması üzerine polis ekipleri kontrolü kaybetti ve yağma başladı. Dünyaca ünlü Christian Dior'un mağazasını basan göstericiler şirketin mallarını çalıp kaçtı. Vitrinlerde ise, markanın pahalı rujlarıyla Macron'a mesaj bırakıldı.

Mağazadan yapılan açıklamada zararın 1 milyon euroyu aştığı belirtildi.