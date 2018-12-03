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Fransa'da yaşanan olaylara basın sessiz

Paris'te gerçekleşen "Sarı Yelekliler" protetsolarına Fransız basını sessiz kalıyor. Basında lokomotif olarak bilinen Le Monde, olaylara tek bir satır dahi yer vermedi.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 10:39..
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Fransa'da yaşanan olaylara basın sessiz

Fransa'da yaşanan olaylar, her ne kadar hafta başı olduğu için dinse de cumartesi ve pazar günleri tavan yaptı. Çok sayıda kişinin gözaltına alındığı ve yaralandığı gösterilerde, polis şiddeti ile eylemcilerin vandallığı Champ-Elysee'yi savaş alanına çevirdi.

Ülkede yaşananlara rağmen Fransa'nın yüksek tirajlı gazeteleri "Sarı Yelekliler" protestolarını görmezden geldi.

Fransa'da yaşanan olaylara basın sessiz

LE MONDE'UN KAPAĞINDA BUSH VAR

Gezi eylemlerini gazlayan ve provokasyon unsurlarını pohpohlayan Le Monde gazetesi dünkü baskısında olaylara hiç yer vermedi. Özellikle şiddetin tavan yaptığı cumartesi gününden sonra çıkan gazetede, tek bir satır bile "Sarı Yelekliler" haberi çıkmadı.

Olayları anlatmaktan uzak bir çizgi ile okurlarıyla buluşan Le Monde'nin manşetinde, baba Bush vardı.

LE FİGARO ŞİDDDETİ GÖRMEDİ

Paris'te yaşanan şiddet eylemlerini görmezden gelen bir diğer basın organı da Le Figaro oldu. Gazete her ne kadar "Sarı Yelekliler" manşetiyle çıkmış olsa da haberin içeriğinde ne yangınlar, ne yağmalar ne de şiddet ile vandallık yer alıyor.

Coşkulu protestoların yapıldığı yazılan haberlerde, sansür uygulamasının yapıldığı görülüyor.

HÜKÜMETTEN OHAL AÇIKLAMASI

Fransa Hükümeti'nden yaşanan olaylara ilişkin değerlendirme geldi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, Paris'teki protestolar sebebiyle olağanüstü hal (OHAL) ilanının gündemde olduğunu söyledi.

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