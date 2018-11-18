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Fransa’da yine sel alarmı

Fransa’da geçtiğimiz ay 14 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin yaşandığı Aude bölgesinde yeniden sel alarm verildi.

İHA | 18.11.2018 - 16:53..
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Fransa’nın güney sahilinde yer alan Aude bölgesinde sel alarmı verildi. Yetkililer Aude ve Pyrenees-Orientales bölgelerinde turuncu alarm uyarısı yaparak vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

3 FARKLI BÖLGEDE SARI ALARM

Sel sularının en çok biriktiği riskli bölgelerden olan Aude ve Pyrenees-Orientales’in yanı sıra 3 farklı bölgede ise sarı alarm verildi.

Geçtiğimiz ay, sel hasarları henüz tamamen giderilmemişken yeni alarm bölgede yaşayanları tedirgin etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hasarların tamamının karşılanacağı sözünü vermiş ve bölgede bulunan vatandaşları ziyaret etmişti.

Fransa’da yine sel alarmı

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