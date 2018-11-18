Fransa’da yine sel alarmı

Kılıçdaroğlu vefat eden Bircan'ın ailesini hastanede ziyaret etti

Fransa’da geçtiğimiz ay 14 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan sel felaketinin yaşandığı Aude bölgesinde yeniden sel alarm verildi.

Minik Serçe, şu günlerde kendini kazak örmeye adadı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Münbiç’te üçüncü kez birlikte devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

1 CHP'li milletvekili hayatını kaybetti CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2 Maicon'un eşi İstanbul'dan ayrıldı Galatasaray'da sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu can sıkarken, eşi evi terk eden Maicon'un da psikolojik olarak zor günler geçirdiği belirtildi.

3 Beylikdüzü'nde TÜYAP Kitap Fuarı izdihamı TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen 37’nci Uluslararası Kitap Fuarı’nda bitmesine bir gün kala yine insan seli yaşandı.

4 1 yaşındaki çocuğunu döverek öldürdü Adana'da eşinin kendisiyle ilgilenmediğini öne süren Aysel Y., 1 yaşındaki bebeğini döverek öldürdü.

5 Afganistan'dan Türkiye'ye göç dalgasının sebebi: John Bass Ankara’da Eylül 2014’den Ekim 2017’ye kadar ABD Büyükelçisi olarak görev yapan ve halen ABD’nin Afganistan Büyükelçisi görevini yürüten John Bass, Afganistan'dan Türkiye'ye göçü arttırdı.

6 Merkel'in yerine Türk karşıtı Karrenbauer gelebilir Bırakma kararı alan Merkel'in yerine gelme olasılığı yüksek isimlerden Karrenbauer, Spiegel'e çifte vatandaşlıkla ilgili açıklama yaptı.