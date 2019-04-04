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Fransa’da yüzlerce öğretmen grev yaptı

Fransa'da yüzlerce öğretmen eğitim alanındaki yasa tasarılarını protesto etti, başkent Paris’te 230 okul grev nedeniyle kapatıldı.

İHA | 04.04.2019 - 20:51..
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Fransa'nın birçok şehrinde yüzlerce öğretmen eğitim alanındaki yasa tasarılarını protesto etmek için grev yaptı, Paris’te 230 okul grev nedeniyle kapatıldı. Ulusal Üniteler Öğretmenler Birliği Sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre Paris’te öğretmenlerin yüzde 70’i greve katıldı.

Kamu hizmeti projesinin öğretmen sayısının 2022'ye kadar 120 bine azaltma hedefi olduğunu dile getiren öğretmenler Paris'te Cumhuriyet meydanında Milli Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer'e ve yasa tasarısına karşı eylem düzenledi.

Fransa’da yüzlerce öğretmen grev yaptı

"DEVLET OKULLARININ BÜTÇESİ DÜŞECEK"

Eğitimin 3 yaşından itibaren zorunlu olmasını öneren yasa tasarısı hakkında konuşan Fransa’nın en büyük eğitim sendikası Üniter Sendikalar Federasyonu bölge sekreteri Fabrice Biod Morel, "Yasa olmamasına rağmen 3 yaşındaki çocukların yüzde 98'i zaten okula gidiyor, yani yasaya gerek yok. Yasa geçerse özel okullara 150 milyon euro verilecek. Bu para devlet okullarından alınıp özel okullara verilecek. Devlet okullarının bütçesi düşecek” dedi.

Fransa’da yüzlerce öğretmen grev yaptı

Fransa’da yüzlerce öğretmen grev yaptı

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