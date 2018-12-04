taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.31
Euro
6.0553
Altın
1238.89
Borsa
95048.12
Gram Altın
212.028

Fransa'daki dizel zammı 6 ay ertelendi

Fransa'da "Sarı Yelekliler" eylemi haftasonu felaket seviyesine ulaşmış, Champ-Elysees Meydanı savaş alanına dönmüştü. Hükümetten gelen son dakika açıklamasıyla vergiler 6 ay askıya alındı.

Haber Merkezi | 04.12.2018 - 14:43..
  1. Haberler
  2. Dünya
Fransa'daki dizel zammı 6 ay ertelendi

Fransa'da hükümetten dizel vergi ve zamlarına ilişkin açıklama geldi. Başbakan tarafından yapılan açıklamada zamların 6 ay ertelendiği belirtildi.

"SAĞIR OLMAMIZ GEREK"

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 17 Kasım'da patlak veren ve Fransa'yı yangın yerine çeviren "Sarı Yelekler"in protestolarını "Fransızların öfkesini duymamak için sağır olmak lazım" diye değerlendirdi.

"6 AY ASKIYA ALIYORUM"

Fransa Başbakanı Philippe, "Öfkeyi duyduktan sonra akaryakıt vergisi artışı dahil üç mali önlemi 6 aylığına askıya alıyorum" açıklamasını yaptı.

"ŞİDDET DURMAK ZORUNDA"

"Devlet, barışın ve kamu düzeninin garantörüdür. Hiçbir vergi, ulusal birliği tehdit etmemelidir" diyen Philippe, "Şiddet durmak zorunda" çağrısında bulundu.

Fransa'da şiddet olayları tavan yaptı VİDEO

Fransa'da göstericiler polis aracına saldırdı VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan ve Maduro'dan ortak açıklamalar

Erdoğan ve Maduro'dan ortak açıklamalar

83
İngiliz BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi

İngiliz BBC, Erdoğan'ın Venezuela ziyaretini değerlendirdi

86
CHP'nin İstanbul adayı

CHP'nin İstanbul adayı

50
Trump, elektrikli otomobil teşviklerini sonlandıracak

Trump, elektrikli otomobil teşviklerini sonlandıracak

14
Fransız hükümetinden geri adım

Fransız hükümetinden geri adım

218
CHP'nin gizli İstanbul toplantısı deşifre oldu

CHP'nin gizli İstanbul toplantısı deşifre oldu

71
Hakem hocaları 'kural hatası yapıldı' diyor

Hakem hocaları 'kural hatası yapıldı' diyor

92
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir