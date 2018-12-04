Fransa'daki dizel zammı 6 ay ertelendi

Fransa'da hükümetten dizel vergi ve zamlarına ilişkin açıklama geldi. Başbakan tarafından yapılan açıklamada zamların 6 ay ertelendiği belirtildi.

"SAĞIR OLMAMIZ GEREK"

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 17 Kasım'da patlak veren ve Fransa'yı yangın yerine çeviren "Sarı Yelekler"in protestolarını "Fransızların öfkesini duymamak için sağır olmak lazım" diye değerlendirdi.

"6 AY ASKIYA ALIYORUM"

Fransa Başbakanı Philippe, "Öfkeyi duyduktan sonra akaryakıt vergisi artışı dahil üç mali önlemi 6 aylığına askıya alıyorum" açıklamasını yaptı.

"ŞİDDET DURMAK ZORUNDA"

"Devlet, barışın ve kamu düzeninin garantörüdür. Hiçbir vergi, ulusal birliği tehdit etmemelidir" diyen Philippe, "Şiddet durmak zorunda" çağrısında bulundu. Fransa'da şiddet olayları tavan yaptı VİDEO

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