Dünyanın en büyük ekonomilerinden yedisinin oluşturduğu G7 Zirvesi’nde gün sonu aile fotoğrafı çekildi.

Fransa'daki G7 Zirvesi'nde liderlerden aile fotoğrafı

7 ÜLKENİN LİDERİ, DÜNYA GÜNDEMİNİ TARTIŞTI

Fransa’nın Biarritz şehrinde bir araya gelen liderler, küresel güvenlik, iklim değişikliği ve ticaret hakkında birçok meseleyi masaya yatırdı.

MACRON'UN EŞİNDEN TRUMP'A "SICAK" ÖPÜCÜK

Gün sonu çekilen aile fotoğrafında ise bazı detaylar dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte Macron’un, ABD Başkanı Donald Trump’ı yanağından sıcak bir şekilde öpmesi görenleri şaşırttı.