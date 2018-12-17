Fransa'daki gösterilerde 242 kişi gözaltına alındı

BFMTV televizyonun haberine göre, Fransa'da Sarı Yelekliler'in 15 Aralık Cumartesi günü ülke genelinde düzenledikleri gösteriler sırasında çıkan olaylarda, ortalık yine karıştı.

Çıkan olaylarda, 9 kişi yaralanırken 242 gösterici de polisler tarafından gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde yapılan gösterilere, 66 bin kişi katıldığını açıklamıştı.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İçişleri Bakanı Christophe Castaner, düzenlediği basın toplantısında, gösterilerde çıkan olaylarda hayatlarını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiği belirtmişti. Geçen haftaki eylemlere 136 bin kişinin katılmış, çıkan olaylarda bin 700'den fazla kişinin gözaltına alınmıştı.

Akaryakıt zamlarına tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimin,e öfkeye ve isyana dönüşen gösteriler, hükümetin iptal çağrılarına rağmen ülke genelinde devam etti.

Macron'un vaatlerini yetersiz bulan eylemciler, gösterilerin beşinci haftasında bir kez daha Paris'te Champs-Elysees Caddesi ve Opera Meydanı'nda toplanmıştı.

Göstericiler ile polis arasında sık sık gerginlik yaşanmıştı. Sabah saatlerindeki ilk müdahale sonrası Champs-Elysees Caddesi etrafındaki ara sokaklara da yayılan gösteride, polis ve protestocular arasında çatışmalar yaşanmıştı.

ŞİDDETLİ POLİS MÜDAHALESİ

Polise taş atan göstericilere, güvenlik güçleri biber gazı ve tazyikli suyla karşılık vermişti. Bu sırada gözünden yaralanan bir gösterici ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Protestocular, atılan biber gazı kapsülünün bir göstericinin gözüne isabet ettiğini öne sürmüştü.

Gösteri nedeniyle Champs-Elysees Caddesi ile çevresindeki mağaza ve restoranlar kepenkleri indirirken çok sayıda metro hattı da kapatılmıştı. Ülke genelindeki cadde ve yollarda, 199 blokaj eylemi yapılmıştı.

ÜLKE GENELİNDE EYLEMLER

Başkent Paris'in yanı sıra, ülkenin diğer kesimlerinde de Sarı Yelekliler sokağa çıkmıştı. Fransa'nın Saint-Etienne kentinde yapılan eylemde, göstericiler ile polis arasında zaman zaman gergin anlar yaşanmıştı.

Arles kentinde ise yol ve caddelerde blokaj eylemi yapan göstericiler lastik yakmıştı. Nantes'ta ise eylemciler, bir aracı ateşe vermişti.

89 BİN POLİS GÖREV YAPTI

Alınan güvenlik önlemleri kapsamında, ülke genelinde yaklaşık 89 bin polis görev yaptı, Paris'i 8 bin polis ile 14 zırhlı araç korudu.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Macron'un kurucu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinden milletvekili Bruno Questel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sarı Yeleklilerin cuma akşamı Bourgtheroulde'daki evinin önünde av tüfekleriyle havaya 6 el ateş açtığını ve ölümle tehdit edildiğini belirtmişti.

SARI YELEKLİLER EYLEMLERİ

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle, şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron ve yönetiminden ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Sarı Yelekliler, bunun yanında ülkede hayatlarını yakından ilgilendirecek konuların ve bununla ilgili çıkacak yasaların referandum yoluyla halka sorulmasını istiyor.

Macron, Sarı Yelekliler'in protestoları konusunda pazartesi akşamı yaptığı açıklamada, şirketlere ek maliyet yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 euro zam yapılacağını açıklamıştı.