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Fransa'daki grev hayatı durma noktasına getirdi

Fransa'da emeklilik reformunu protesto için başlatılan grevler nedeniyle Paris'te metro hatlarının büyük bölümü çalışmıyor. Çok az sayıda sefer yapan hatlarda ise izdiham oluşuyor.

Haber Merkezi | 14.12.2019 - 02:20..
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Fransa'daki grev hayatı durma noktasına getirdi

Sarı yeleklilerin gösterilerinin ardından çok sayıda sektör çalışanı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla ülke genelinde süresiz grev başlatmıştı.

9. gününe giren greve protestolar eşlik etmiş ve grevin ilk günü sokağa dökülenlerin sayısı 800 bini bulmuştu.

Çok sayıda sektör çalışanının işi bırakması nedeniyle başta Paris'te olmak üzere büyük kentlerde vatandaşlar mağdur olmaya devam ediyor.

Fransa'daki grev hayatı durma noktasına getirdi

METRO HATLARINDA İZDİHAM OLUŞUYOR

Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP çalışanlarının greve gitmesinden dolayı metro hatlarının büyük bir bölümü çalışmıyor, diğer metro hatları ise sabah ve akşam belirli saatlerde ve güzergahın belirli kısımlarında sefer yapıyor. Bu da metro istasyonlarında izdiham oluşmasına neden oluyor.

Evlerine veya işlerine gitmek isteyenler, izdiham nedeniyle metroya binebilmek için uzun süre bekleyebiliyor.

Fransa'daki grev hayatı durma noktasına getirdi

470 KİLOMETRELİK ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Öte yandan Paris ve çevresinde trafik sıkışıklığı sonucunda toplam 470 kilometrelik araç kuyruğu oluştuğu bildirildi. İçişleri Bakanlığına göre bugün ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan öğretmenlerin yüzde 32'si grev yaparken, sendikalara göre bu oran yüzde 92 oldu.

Sağlık ve kamu hizmetlerinde yaşanan ciddi aksamalar da sürüyor.

GREVİN YILBAŞI TATİLİNE KADAR DEVAM EDECEĞİ BEKLENİYOR

Paris'te ve büyük kentlerde toplu taşıma araçlarında ve şehirler arası tren seferlerinde yarın ciddi aksamalar yaşanmaya devam edecek. Ülkede grevlerin Noel ve yılbaşı tatillerine kadar devam edebileceği belirtiliyor.

Fransa'daki grev hayatı durma noktasına getirdi

GREVE SEBEP OLAN EMEKLİLİK SİSTEMİ

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, önceki gün düzenlediği basın toplantısında, emeklilik sisteminin tek bir düzene getirileceğini, çeşitli sektörlere tanınan ayrıcalıkların ve 42 emeklilik türünün peyderpey kaldırılacağını belirtmişti. Emekli maaşının en az bin avro olacağını dile getiren Philippe, "Emeklilik yaşı 62 olarak kalacak ancak işçiler tam maaş almak için 64 yaşına kadar çalışacak. 1975'ten önce doğanlar yeni sistemden etkilenmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

NEREDEYSE TÜM SEKTÖRLER GREVE KATILDI

Greve gidenler arasında RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, acil servis görevlileri de dahil sağlık çalışanları, öğrenciler, öğretmenler, memurlar, avukatlar, tarım işçileri, postane çalışanları, taksi ve nakliye şoförleri, elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF, otomotiv üreticisi Renault ve rafineri çalışanları bulunuyor.

Fransa'daki grev hayatı durma noktasına getirdi

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