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Fransa'daki grev hayatı felç etti

Fransa'daki emekli reformu için alınan yeni kararlar Paris'te protesto ediliyor. Paris toplu taşıma çalışanları, bu kararı protesto etmek için greve gitti. Grev sonrası ulaşımda sıkıntılar yaşandı.

İHA | 13.09.2019 - 16:15..
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Fransa'da Sarı Yelekliler'in protestosunun ardından şimdi de Paris toplu taşımaları (RATP) çalışanları greve başladı. Grevin nedeni ise hükümetin emeklilik reformuna karşı aldığı yeni kararlar...

Fransa'daki grev hayatı felç etti

Fransa'daki grev hayatı felç etti ViDEO

PROBLEMLER VE AKSAKLIKLAR MEYDANA GELDİ

Grev nedeniyle ulaşımda problemler ve aksaklıklar meydana geliyor.

Fransa'daki grev hayatı felç etti

CUMA GÜNÜ BAŞLAYAN GREV

Fransa’nın başkenti Paris’te toplu taşıt grevleri başkentlileri yoğun olarak etkiledi.

Diğer mesleklere nazaran daha erken emekli olan Paris toplu taşıma idaresi RATP çalışanları hükümetin hazırladığı ve emeklilik yaşlarını ileri alacak olan reforma karşı Cuma günü itibariyle greve başladığını duyurdu.

Fransa'daki grev hayatı felç etti

METRO TREN VE OTOBÜS SIKINTISI

Her dört metro, tren ve otobüsten sadece bir tanesinin çalıştığı Paris’te başkentiler işe ve okula gitmek için çareyi belediyenin kiraladığı bisiklet ve ayaklı scooterlarda buldu.

Fransa'daki grev hayatı felç etti

BİSİKLET VE SCOOTER KULLANILDI

Öte yandan, bisiklet ve scooterların yetersiz olduğu yerde kimileri çareyi yolculuk paylaşım uygulamalarında ararken kimileri de işe hiç gitmeyerek hafta sonu tatiline Cuma gününden başladı.

Fransa'daki grev hayatı felç etti

Fransa'daki grev hayatı felç etti

Fransa'daki grev hayatı felç etti

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