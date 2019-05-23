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Fransa'da 102 yaşındaki kadın oda arkadaşını öldürdü

Fransa'da bulunan bir huzurevinde 92 yaşındaki bir kadın öldürüldü. Cinayet şüphelisinin 102 yaşındaki oda arkadaşı olduğu bildirildi.

DHA | 23.05.2019 - 10:10..
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Chézy-sur-Marne kasabasında bulunan huzurevi çalışanları sabah temizliğini yapmak için girdikleri odada 92 yaşındaki kadını ölü buldu. Yaptıkları incelemede kadının yüzünde darbe izleri gören yetkililer, otopsi yapılmasına karar verdi.

YÜZÜNE ALDIĞI DARBELER SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan otopside kadının ölüm nedeninin yüze alınan darbeler olduğu anlaşıldı.

Tüm şüphelerin ölen kadının oda arkadaşı olan 102 yaşındaki kadında toplandığını belirten Soissons şehri savcısı Frédéric Trinh, şüpheli kadının derhal hastanede müşahede altına alındığını, olayın bir demans krizi sırasında meydana gelmiş olabileceğini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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