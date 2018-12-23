Fransa'daki Noel Pazarı'nda ırkçı müdahale

Paris'in Saint- Gratien bölgesinde, geleneksel olarak her sene açılan bir Noel pazarı bu sene de kuruldu. Kurulan pazarın ilk gününde, o bölgede yaşayan Zekiye Yıldırım da kendisine stand aldı.

BELEDİYE BAŞKANI LAİKLİĞE AYKIRI DİYEREK YILDIRIM'I KOVDU

Saint- Gratien Belediye Başkanı Julien Bachard, pazarın ilk günkü açılışına katıldı ve Zekiye Yıldırım'ın pazarda başörtüsü taktığını gördü. Daha sonra Bachard, genç kadının başörtüsünün 'laikliğe aykırı' olduğunu öne sürerek, kadını pazardan kovdu.

OLAYI ANLATTI

Karşılaştığı bu tavır nedeniyle şaşkınlığını gizleyemeyen Yıldırım, orayı gün sonunda terk etti. Yaşadığı bu ırkçı müdahale sonrası basın mensupları tarafından bulunan genç kadın, ilginç açıklamalarda bulundu.

"ONLAR BANA TEKLİF GETİRDİ"

Belediyenin kendisine stand açması için teklif getirdiğini söyleyen Yıldırım, "Sabah 9 buçuk gibi pazarın yapıldığı yere geldim. Organizasyon sahipleri tarafından da sıcak bir şekilde karşılandım. Satış yapacağım yeri düzenleyip, süslemiştim. Ziyaretçiler de sattığım ürünlere bakıyordu. Her şey güzel başlamıştı. Ta ki Belediye Başkanı gelene kadar..." dedi.

"YA ŞAPKA TAK YA DA BAŞKA BİRİ SENİN YERİNE BAKSIN"

Başörtüsü ile pazada görev alamayacağını öğrenen genç kadına, "Ya şapka tak ya da yerine başka biri baksın" dendi. Yıldırım, bu skandal karşısında hayrete düşerek günü tamamladı.

UĞRANILAN ZARARIN TAZMİNİNİ İSTEDİ

Zekiye Yıldırım, ertesi gün standını topladı ve uğranılan zararın tazminini belediyeden istedi. Laikliği ve demokrasi anlayışıyla övünen Fransa'da, bu tarz olayların son dönemlerde sıkça yaşanması adeta tedirginlik yarattı.