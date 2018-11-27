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Fransa'daki protestolar ülke ekonomisini etkiledi

Fransa Ekonomi Bakanı Maire, ülke genelinde 17 Kasım'da başlayan akaryakıt zamları protestolarının, ekonominin üzerinde ciddi etkisinin olduğunu söyledi.

AA | 27.11.2018 - 09:41..
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Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, düzenlediği basın toplantısında, 10 gün önce başlayan gösterilerin, ekonominin üzerinde olumsuz etkilerinin  olduğunu dile getirdi.

Fransa'daki protestolar ülke ekonomisini etkiledi

ŞİRKETLERDE ZARAR

Gösteriler nedeniyle şirketlerin ciro kaybının 17 Kasım'da yüzde 39, geçen cumartesi de yüzde 24 olduğunu belirten Le Maire, 10 günde kasap, fırın ve kuaförlerin ciro kaybının yüzde 60 ila 70 arasında olduğunu vurguladı.

Fransa'daki protestolar ülke ekonomisini etkiledi

Le Maire, şirketlerin daha fazla zarar görmemesi için bazı önlemler alacaklarını ifade etti.

Fransa'daki protestolar ülke ekonomisini etkiledi

Hükümetin 10 gündür akaryakıta ek vergi koymasını protesto eden ve "Sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, cumartesi günü, başta Paris olmak üzere birçok kentte gösteri düzenlemişti.

Fransa'daki protestolar ülke ekonomisini etkiledi

FRANSA'DAKİ OLAYLAR

Şehrin sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees'de çevreye zarar veren ve şiddet olayları başlatan göstericilere polis müdahalede bulunmuştu.

Polis, cadde çevresinde ve iş yerlerinde hasara neden olan ve birçok yeri ateşe veren göstericilere göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullanarak müdahale etmişti.

Fransa'daki protestolar ülke ekonomisini etkiledi

Bir grup eylemci, polis müdahalesini engellemek amacıyla bariyer kurmuş ve caddedeki taşları sökmüştü. Göstericiler ayrıca, polise şişe ve taş fırlatmıştı.

Göstericilerin gerginliği tırmandırması ve şiddet olayları başlatması üzerine, güvenlik güçleri sert müdahalede bulunmuştu.

Fransa'daki protestolar ülke ekonomisini etkiledi

Champs-Elysees ve çevresindeki caddelerden alevler yükselmişti.

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ülke genelinde düzenlenen yaklaşık bin 600 gösteriye yaklaşık 106 bin kişinin katıldığını kaydetmişti.

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