Fransa'dan Erdoğan'ın sözlerine tepki geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Barış Pınarı Harekatı'na istinaden söylediği "Nato'nun beyin ölümü gerçekleşti" ifadesine yanıt vererek "Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir" demişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamanın ardından Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa'yı bakanlığa çağıracaklarını duyurdu.

"MACRON'A NEDEN HAKARET ETTİNİZ" DİYE SORULACAK

Fransa Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamada Erdoğan'ın ifadelerine ilişkin, "Bu bir açıklama değil, hakaret. Büyükelçi bakanlığa, Erdoğan'ın sözlerini açıklamak için davet edilecek" ifadeleri kullanıldı.