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Fransa'dan gelen 62 yaşındaki şahıs koronayı yendi

Türkiye'ye gelen gurbetçi, hastanede gördüğü koronavirüs tedavisinin ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

İHA |
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Fransa'dan gelen 62 yaşındaki şahıs koronayı yendi

Koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından, hastanelerde tedavi gören kişilerden iyi haberler gelmeye devam ediyor.

Fransa’nın Paris şehrinde yaşayan 62 yaşındaki Halis Eyidemir, Türkiye'ye ziyarete geldi.

3 HAFTA TEDAVİ GÖRDÜ, KORONAYI YENDİ

Eklem ve baş ağrısı şikayeti ile hastaneye giden Eyidemir, tomografisi çekilmesinin ardından koronavirüse yakalandığını öğrendi.

Aynı zamanda kalp hastası olan Eyidemir'in yoğun bakımda 3 hafta süren tedavisinin ardından doktorlar tarafından yapılan test sonuçlarına göre koronayı yendiği belirtildi.

Fransa'dan gelen 62 yaşındaki şahıs koronayı yendi

"BİR YUDUM SU İÇEMEZ OLDUM"

Hastalığın başlangıç evresini ve sonrasını anlatan gurbetçi vatandaş Halis Eyidemir, "40 senedir Fransa’nın Paris şehrinde yaşıyorum. Türkiye’ye geldim. Birkaç gün eklem ağrıları çektim. Hafif baş ağrılarım başladı Doktorum Ali beyin yanına gittim. Ciğerlerimde hafif enfeksiyon oluyormuş. Röntgen çekildi. Tedaviye de gittim. Tekrar ‘Halis bey gelin’ dediler. Tomografi çekilmesi gerektiğini söylediler. Tomografinin ardından ‘sizi göndermiyoruz’ dediler. 4 gün yattım. Dediğim gibi eklem ve baş ağrısı çekiyordum. Ondan sonra birden ellerimi kaldıracak halim bile kalmadı. Oksijen kalmadı ve bir yudum suyu içemez oldum. Yoğun bakımda sağ olsunlar çok çalıştılar." dedi.

Fransa'dan gelen 62 yaşındaki şahıs koronayı yendi

"BU HASTALIĞA YAKALANANLAR DIŞARI ÇIKMASIN"

Hastalığı yenerek tavsiyelerde bulunan Eyidemir, “Kesinlikle başkalarının dışarı çıkmasını istemiyorum. Ben Paris’te kalp ameliyatı oldum. Kalp kapağı taktırdım. O bana apandisit ameliyatından daha kolay geliyordu. Bu hastalığa yakalananlar yaşamak istiyorsa kesinlikle dışarı çıkmasınlar kimseyle görüşmesinler. Nereden gireceği nereden geleceği, girdi mi, çıktım mı belli değil. O kandaki, beyindeki mikrobu aldığı an insanı bitiriyor, tüketiyor. Gerçekten çok zor bir dönüşüm var. Kolay bir şey değil. Kesinlikle yapacağın başka bir şey yok. 14 gün çıkmayacaksın. Benim tavsiyem bu. Güçlü olsunlar, kendilerini bırakmasınlar. Sağlık çalışanları zaten yeterince fazlasını veriyor. " dedi.

Fransa'dan gelen 62 yaşındaki şahıs koronayı yendi

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