taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9324
Euro
6.5808
Altın
1484.72
Borsa
111596.73
Gram Altın
283.213
Bitcoin
44682.92

Fransa'dan Google'a 150 milyon euroluk ceza

Fransa Rekabet Kurumu, geçtiğimiz cuma günü Google'a 150 milyon euroluk bir ceza kestiğini açıkladı.

Haber Merkezi | 23.12.2019 - 11:28..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Son günlerde Google ile Türkiye Rekabet Kurumu arasında yaşanan anlaşmazlıklar gündeme oturdu. Rekabet Kurumu'nun geçtiğimiz yıl kestiği 93 milyon lirayı haksız bulan şirket, Türkiye'nin android lisanlarını iptal edebileceğini açıklamıştı.

Google'ın gönderdiği yazıda; Google Search, Google Play, YouTube, Gmail ve diğer Google uygulamalarının Türkiye’de satılan Android telefonlarda kullanılamayacağı belirtilmişti.

FRANSA'DAN BÜYÜK CEZA

Türkiye'den yediği ceza nedeniyle yaptırım uygulama kararı alan Google, bu sefer de Fransa Rekabet Kurumu tarafından 150 milyon euroluk bir cezaya çarptırıldı.

google

'REKLAM SERVİSLERİNİ KÖTÜYE KULLANIYOR'

Birkaç yıl önce Fransa'da hizmet veren bir ödeme sistemi olan Gibmedia, yeterince açık olmayan fatura terimleriyle Google'ın insanları kandırdığını belirterek şikayette bulunmuştu.

Fransa Rekabet Kurumu; yaptığı incelemeler sonucunda Google’ın, arama sonuçlarında çıkan reklamların nasıl ve ne zaman çıkacağını 'adaletsiz ve rastgele bir biçimde' uyguladığını tespit etti.

google

GOOGLE CEZAYA DOYMUYOR

Geçtiğimiz mart ayında Avrupa Komisyonu tarafından 1.5 milyar euroluk rekor bir ceza alan Google, son yıllarda ödediği cezalar nedeniyle gündeme geliyor. Şirket, rekor cezadan sonra Avrupa Komisyonu'nun istediği kurallara uymak zorunda kalmıştı.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Türkiye Rekabet Kurumu, Google'ın diğer ülkelerde alınan kararlara uyduğu gibi, Türkiye'deki şartlara da uyması gerektiğini belirtmişti.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji

Fransa'dan Google'a 150 milyon euroluk ceza

Fransa'dan Google'a 150 milyon euroluk ceza

Fransa'dan Google'a 150 milyon euroluk ceza

Fransa'dan Google'a 150 milyon euroluk ceza

Fransa'dan Google'a 150 milyon euroluk cezaFransa'dan Google'a 150 milyon euroluk ceza

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ceza, harç ve vergilerde 2020 zammı belli oldu

Ceza, harç ve vergilerde 2020 zammı belli oldu

328
2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları

2020 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları

62
Ercan Kont yaşamını yitirdi

Ercan Kont yaşamını yitirdi

49
4 ada ve 1 yarımada internet üzerinden satışa çıkarıldı

4 ada ve 1 yarımada internet üzerinden satışa çıkarıldı

30
CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi

CNN Türk muhabiri dilenci kılığına girdi

116
Burak Yılmaz: Cüneyt Çakır'ı çağırın o konuşsun

Burak Yılmaz: Cüneyt Çakır'ı çağırın o konuşsun

51
Uzungöl'de kaçak yapılar için gece baskını düzenlendi

Uzungöl'de kaçak yapılar için gece baskını düzenlendi

113
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir