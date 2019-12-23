Fransa'dan Google'a 150 milyon euroluk ceza

Son günlerde Google ile Türkiye Rekabet Kurumu arasında yaşanan anlaşmazlıklar gündeme oturdu. Rekabet Kurumu'nun geçtiğimiz yıl kestiği 93 milyon lirayı haksız bulan şirket, Türkiye'nin android lisanlarını iptal edebileceğini açıklamıştı.

Google'ın gönderdiği yazıda; Google Search, Google Play, YouTube, Gmail ve diğer Google uygulamalarının Türkiye’de satılan Android telefonlarda kullanılamayacağı belirtilmişti.

FRANSA'DAN BÜYÜK CEZA

Türkiye'den yediği ceza nedeniyle yaptırım uygulama kararı alan Google, bu sefer de Fransa Rekabet Kurumu tarafından 150 milyon euroluk bir cezaya çarptırıldı.

'REKLAM SERVİSLERİNİ KÖTÜYE KULLANIYOR'

Birkaç yıl önce Fransa'da hizmet veren bir ödeme sistemi olan Gibmedia, yeterince açık olmayan fatura terimleriyle Google'ın insanları kandırdığını belirterek şikayette bulunmuştu.

Fransa Rekabet Kurumu; yaptığı incelemeler sonucunda Google’ın, arama sonuçlarında çıkan reklamların nasıl ve ne zaman çıkacağını 'adaletsiz ve rastgele bir biçimde' uyguladığını tespit etti.

GOOGLE CEZAYA DOYMUYOR

Geçtiğimiz mart ayında Avrupa Komisyonu tarafından 1.5 milyar euroluk rekor bir ceza alan Google, son yıllarda ödediği cezalar nedeniyle gündeme geliyor. Şirket, rekor cezadan sonra Avrupa Komisyonu'nun istediği kurallara uymak zorunda kalmıştı.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Türkiye Rekabet Kurumu, Google'ın diğer ülkelerde alınan kararlara uyduğu gibi, Türkiye'deki şartlara da uyması gerektiğini belirtmişti.

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