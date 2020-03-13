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Fransa'dan Mekke'ye 8 bin 870 kilometre yol yüreyecek

Mekke'ye ulaşmak için Fransa'dan yola çıkan adam yaya olarak seyahat edecek.

İHA | 13.03.2020 - 17:35..
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Fransa’dan yaya olarak yola çıkan ve şimdiye kadar 4 bin 300 kilometre yürüyen 24 yaşındaki Müslüman turist Samuel Courtin Bilecik'te mola verdi.

TOPLAMDA 8 BİN 870 KİLOMETRE YOL YÜRÜYECEK

Toplam 8 bin 870 kilometre yol yürüdükten sonra Mekke’ye varacak olan Courtin, Bilecik'te belediye görevlilerince karşılandı.

Samuel Courtin, kentin turistlik yerlerini gezdikten sonra yolunan devam etti.

TÜRKİYE'DEKİ İNSANLARDAN MEMNUN

Konya’dan Antalya, Lübnan, Mısır ve sonrasında Arap yarımadasına geçecek olan Courtin, Sufi Yolunu takip ediyor ve Temmuz ayında kutsat topraklara ulaşmayı planlıyor.

11’inci ülke olarak Türkiye’ye gelen Courtin, Bilecik ve Türkiye’deki konukseverliğinden dolayı çok mutlu olduğunu belirtti.

Fransa'dan Mekke'ye 8 bin 870 kilometre yol yüreyecek

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