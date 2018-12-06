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Fransa'dan öğrenci atağı

Fransa, uluslararası arenada öğrencileri ülkelerine çekmek için çalışma başlattı. Fransızcanın alternatif dil olması yönünde de çalışılacak.

Haber Merkezi | 06.12.2018 - 10:15..
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Şu sıralar zor günler geçiren Fransa'nın başı, sokak eylemleri ile ağrıyor. Kendilerine "Sarı Yelekliler" diyen grup, artan zamlar ve benzin fiyatlarına tepki vermek için günlerdir sokakları işgal ediyor. Buna rağmen Fransa daha çok öğrenciyi çekmek için hazırlıklar yapıyor.

Fransa'dan öğrenci atağı

İNGİLİZCE İLE YARIŞMAK İSTEMİYORUZ"

İngilizcenin, tüm dünyanın konuştuğu evrensel bir dil olduğu kuşkusuz. Fransa, Avrupa ve Dışişleri Bakanlığı Kültür, Eğitim, Araştırma ve Organizasyon Direktörü Laurence Auer, "Fransızca, eğitimde artık tek kriter değil, Biz dil için mücadele etmiyor, çok dillilik için çalışıyoruz. İngilizce dünya dili, bununla yarışmak istemiyoruz" dedi.

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