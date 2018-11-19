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Fransa’dan Suudi Arabistan'a yaptırım kararı

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Kaşıkçı cinayetine ilişkin, 'Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız' dedi.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 23:41..
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Fransa’dan Suudi Arabistan'a yaptırım kararı

Almanya Başbakanı Merkel'in, Kaşıkçı cinayetinde Suudi yönetiminin olayı örtmeye yönelik tavırları nedeniyle aldığı yaptırım kararının ardından, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da "Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız" dedi.

"ALMANYA İLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ"

Le Drian, Europe 1 radyosunda, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılmasını istediklerini belirten Le Drian, bunun için cinayetin sorumlularının ortaya çıkartılması gerektiğini ifade etti.

Le Drian, bu konuda Almanya ile çalıştıkları bilgisini vererek, "Biz de bildiklerimizle hızlı bir şekilde birçok yaptırım uygulayacağız." diye konuştu.

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