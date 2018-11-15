Fransa’dan Trump’a: Biraz nezaket bekliyoruz

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux ABD Başkanı Donald Trump’ın dün sosyal medya üzerinden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ve Fransa ekonomisini hedef alan ağır eleştirilerini değerlendirdi.
"ABD BAŞKANINDAN NEZAKET BEKLİYORUZ"
Sözcü, Trump’ın açıklama yaptığı 13 Kasım’ın 2015 yılında gerçekleşen ve 130 kişinin hayatını kaybettiği Paris saldırısının yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, ABD Başkanı’ndan ‘nezaket’ beklediklerini aktardı.
ÖNCE FRANSIZCA, ARDINDAN İNGİLİZCE
Açıklamasını Fransızca yapan Griveaux, Trump’tan nezaket bekledikleri kısmı İngilizce de tekrar ederek vurguda bulundu.