1 400 bin volta 'dokunarak' çalışıyorlar TEİAŞ ekipleri, yüksek gerilim hatlarında, 154 bin ila 400 bin voltluk enerji iletim sistemlerine dokunarak canlı bakım yapıyor.

2 Monica Lewinsky: Hillary'den yüz yüze özür dileyeceğim Beyaz Saray'da stajyerken, dönemin ABD Başkanı Bill Clinton'la ilişkisi olduğu ortaya çıkan Monica Lewinsky, yüz yüze gelmesi halinde eski first lady'den özür dileyeceğini söyledi.

3 Tayland'da boks maçına çıkarılan çocuk öldü Anne-babası olmayan ve okul masraflarını karşılamak için sekiz yaşından beri Tayland boksu maçları yapan 13 yaşındaki bir çocuk, son müsabakasında beynine aldığı darbeyle hayatını kaybetti.

4 Bursa'da iki iş yeri art arda soyuldu İnegöl ilçesinde bulunan PTT acenteliği ve bir başka işyerine kimliği belirsiz iki hırsız girdi.

5 Fransa’dan Trump’a: Biraz nezaket bekliyoruz Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux, ABD Başkanı Donald Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ve Fransa ekonomisini hedef alan açıklamalarına tepki gösterdi.

6 Zahide Yetiş'in muhabirlerine canlı yayında saldırı Zahide Yetiş'in ekibi, gelininden dayak yiyen 75 yaşındaki Hacer Hanım'ın Sosyal Hizmetler yetkilileriyle gittiği evinin önünde saldırıya uğradı.