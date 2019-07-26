Fransa'dan Türkiye'ye füze savunma sistemi

Millî Savunma Bakanlığı (MSB) yetkilileri bu sabah düzenledikleri basın toplantısında son 3 aylık faaliyetlere ilişkin açıklamalar yaptı.

Muhabere Albay Tamer Zincir, Türkiye'nin balistik füzelere karşı hava savunmasının NATO unsurlarıyla takviye edilmesi kapsamında Fransa'nın batarya yerleştirme önerisinin kabul edildiğini duyurdu.

BATARYA, GÜNEY SINIRINI KORUYACAK

Tamer Zincir, "Fransa bir adet SAMP-T bataryasının ülkemizde konuşlandırılmasına yönelik teklifte bulunmuştur. Fransız SAMP-T bataryasının Türkiye'de konuşlanması maksadıyla saha araştırma faaliyeti 16-21 Haziran 2019 tarihleri arasında icra edilmiştir. Konuşlanma çalışmalarına ilişkin hususlar Fransız makamları ile koordine edilmektedir" dedi.

Zincir, Fransa'nın teklif ettiği bataryanın konuşlanacağı bölge ile ilgili olarak ise "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde keşif çalışmaları sürüyor. Güney sınırımızda olacak." dedi.

NATO VE ABD'NİN PATRİOT "HİKAYESİ"

Ekim 2012'de Suriye tarafından yapılan atışlar sonucu Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 5 kişi hayatını kaybetmiş; Türkiye NATO'dan füze savunma sistemi talep etmişti. ABD, bu talebin ardından iki adet Patriot bataryasını Gaziantep'e konuşlandırmıştı.

Aynı talep doğrultusunda Şubat 2013'te Almanya iki adet Patriot bataryasını Kahramanmaraş'a, Hollanda da yine iki adet Patriot bataryasını Adana'ya göndermişti.

Hollanda, 2015 Ocak'ta Patriot bataryalarını geri çekerek görevi İspanya'ya devretti.

Aynı yıl ABD ve Almanya, Patriot bataryalarının süresini uzatmama kararı aldı. ABD Ağustos 2015'te, Almanya da Aralık 2015'te bataryaları geri çekti.

Haziran 2016'da, İtalya Hava Savunma Sistemi ve askerleri Kahramanmaraş'a gelerek, hava savunma bataryalarını kurdu. Şu anda Türkiye'de İtalya ve İspanya'nın hava savunma bataryaları bulunuyor.