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Fransa'nın sipariş ettiği maskeleri ABD kaptı

Fransa’nın hastaneleri ve huzurevleri için sipariş ettiği maskelerin Çin’de uçağa yüklendiği sırada ABD tarafından fiyatının iki katına satın alındığı belirtildi.

Haber Merkezi |
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Fransa'nın sipariş ettiği maskeleri ABD kaptı

Paca Bölgesi ve Fransa Bölgeler Birliği Başkanı Renaud Muselier, bölge yönetiminin Çinli üreticilere milyonlarca cerrahi maske sipariş ettiğini, parasını ödediğini, ürünün sevkiyata hazır olduğunu, ama son anda “bir şeylerin yaşandığını” anlattı.

"ABD TARAFINDAN SATIN ALINDI"

RT France’a konuşan Muselier, “Fransa’nın siparişi bu sabah Çin’deki yükleme bölmesindeyken ABD tarafından peşin para karşılığında satın alındı ve Fransa’ya gelmesi gereken uçak direkt ABD’ye uçtu” ifadesini kullandı.

ABD DÜNYA GENELİNDE FİYAT ARTIRARAK MASKELERİ TOPLUYOR

Liberation gazetesi Muselier ile iletişime geçti, ama yetkili gazeteye olayın ayrıntılarını vermedi. Gazeteye konuşan diğer kaynaklar, bilgiyi doğrularken Amerikalıların dünya genelinde maskelerin fiyatlarını kat kat artırarak topladığını dile getirdi.

Fransa'nın sipariş ettiği maskeleri ABD kaptı

"İKİ KATINI VE NAKİT ÖDÜYORLAR"

Kaynaklardan biri, “İki katını ve nakit ödüyorlar, hatta ürünü almadan önce kontrol etme gereği duymuyorlar. Biz bunu göze alamıyoruz, siparişi aldıktan sonra parasını ödüyoruz” dedi.

ABD MİLYARLACA MASKE SATIN ALIYOR

Nouvelle-Aquitaine Bölge Konseyi’nden bir kaynak, Çin’de yaşananları “lojistik kaos” olarak nitelendirdi. Sipariş ettikleri ürünü Çin içinde birkaç şehre yönlendirmek zorunda kaldıklarını anlatan kaynak, bu ülkede yük taşımacılığı yapan havalimanlarının aşırı dolu olduğunu kaydetti. Ayrıca ABD’nin milyarlarca maske satın aldığını dile getiren kaynak, bu yüzden Avrupa ülkelerinden yapılan siparişlerin sıranın sonunda bulunduğunu belirtti.

Libération, bölge yönetimlerinin koruma araçlarının temin edilmesi konusunda hükümetin uyguladığı politikadan memnun olmadığını, bu yüzden birçokları kendi çabalarıyla sorunları çözmeye çalıştığını yazdı. Toplamda Fransız bölgelerinin yaklaşık 60 milyon maske sipariş ettiği aktarıldı.

Fransa'nın sipariş ettiği maskeleri ABD kaptı

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