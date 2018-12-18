taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3442
Euro
6.0827
Altın
1247.59
Borsa
90472.62
Gram Altın
214.352

Fransa'ya 'Avrupa'nın hasta adamı' benzetmesi

Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Fransa’yı "Avrupa’nın hasta adamı" olarak nitelendirdi.

Haber Merkezi | 18.12.2018 - 14:49..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Polonya'da bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Fransa'nın Avrupa Birliği'nin (AB) gelişmesini durdurduğunu, Polonya'nın ise AB için umut ışığı olduğunu söyledi.

Fransa'ya 'Avrupa'nın hasta adamı' benzetmesi

AVRUPA'NIN HASTA ADAMI

Fransa'yı "Avrupa'nın hasta adamı" olarak nitelendiren Czaputowicz, "Bir ülkede Sarı Yelekliler sokağa iniyorsa, terör eylemleri yapılıyorsa bazı şeylerin düzgün gitmediğinin işaretidir. Fransa'nın, başka AB ülkelerine bakması ve halkına verdikleri sözleri yerine getirmesi gerekir" dedi.

Fransa'da polisin göstericiyi sürüklediği anlar VİDEO

Fransa'da polis şiddeti giderek artıyor VİDEO

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

Şahan Gökbakar'dan Fatih Portakal'a destek

549
Bakan Mehmet Nuri Ersoy imar barışından memnun

Bakan Mehmet Nuri Ersoy imar barışından memnun

239
Bakan Akar'dan CHP'lilere tokat gibi sözler

Bakan Akar'dan CHP'lilere tokat gibi sözler

174
Murat Özdemir akıl hastanesine sevk edildi

Murat Özdemir akıl hastanesine sevk edildi

137
Amerikalı albay Türkiye'den özür diledi

Amerikalı albay Türkiye'den özür diledi

120
Bakan Varank Meclis Genel Kurulu'nda konuştu

Bakan Varank Meclis Genel Kurulu'nda konuştu

79
Muhabirin 'derbi' sorusuna Mehmet Özdilek'in cevabı

Muhabirin 'derbi' sorusuna Mehmet Özdilek'in cevabı

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir