Fransa'ya 'Avrupa'nın hasta adamı' benzetmesi

Polonya'da bir televizyon kanalına açıklamalarda bulunan Polonya Dışişleri Bakanı Jacek Czaputowicz, Fransa'nın Avrupa Birliği'nin (AB) gelişmesini durdurduğunu, Polonya'nın ise AB için umut ışığı olduğunu söyledi.

AVRUPA'NIN HASTA ADAMI

Fransa'yı "Avrupa'nın hasta adamı" olarak nitelendiren Czaputowicz, "Bir ülkede Sarı Yelekliler sokağa iniyorsa, terör eylemleri yapılıyorsa bazı şeylerin düzgün gitmediğinin işaretidir. Fransa'nın, başka AB ülkelerine bakması ve halkına verdikleri sözleri yerine getirmesi gerekir" dedi.

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