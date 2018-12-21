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Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bini aştı

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter, son 14 senede Erasmus değişim programı ile Türkiye'ye gelen Fransız öğrenci sayısının 7 bini aştığını söyledi.

AA | 21.12.2018 - 09:01..
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Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bertrand Buchwalter ev sahipliğinde Fransız Sarayı'nda yaklaşık 200 öğrencinin katılımıyla 3'üncü Erasmus İstanbul etkinliği düzenlendi.

ÖĞRENCİLER BİR ARAYA GELDİ

Buchwalter göreve geldiği 2016'da ve 2017'de, öğrenci değişim programı Erasmus vesilesiyle İstanbul'a gelen Fransız öğrencilerle, Fransa'da eğitim alan Türk öğrencileri bir araya getirmişti.

Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bini aştı

ÖĞRENCİLERİN TERCİH NEDENLERİ

Etkinlikte yaptığı konuşmada Buchwalter, Türk öğrencilerin üniversite eğitiminde Fransa'ya tercih etmesi için üç nedenini şöyle sıraladı:

Fransa'nın yaşam kalitesi ve kültürel ortamı, üniversite eğitim ücretlerinin yurt dışındaki diğer üniversitelere kıyasla uygun olması ve kendi vatandaşı ile yabancı öğrencilere tanınan sosyal hakların aynı olması.

Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bini aştı

Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Bertrand Buchwalter

OTURMA İZNİNİN ÖNÜ AÇILIYOR

Buchwalter, 5 kıtada 300 milyondan fazla kişinin konuştuğu Fransızca'nın diplomasi ve hukuk dili olduğunu dile getirerek, "2019'da yürürlüğe girecek yeni eğitim reformu sayesinde, master eğitimini Fransa'da yapan ve Fransa'ya yerleşmek isteyen öğrenci, oturma iznine hak kazanacak" dedi.

Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı 7 bini aştı

FRANSA'YA GİDEN ÖĞRENCİ SAYISINDA ARTIŞ

Türkiye'de 8 bin öğrencinin Fransızca eğitim veren okullarda okuduğunu kaydeden Buchwalter, "Son 14 senede, Erasmus değişim programı ile Türkiye'ye gelen Fransız öğrenci sayısı 6 bin 100, Fransa'yı tercih eden Türk öğrenci sayısı toplamda 7 bini aştı. 2017-2018 öğretim yılında da yine birçok Fransız öğrenci, eğitim için Türkiye'yi tercih etti" diye konuştu.

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