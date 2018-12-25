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Fransız asker Macron'un yanında bayıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Çad'daki Fransız askerlerine hitap ettiği konuşmasının ardından okunan Fransız ulusal marşı bitiminde bir asker bayıldı.

Haber Merkezi | 25.12.2018 - 12:35..
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Fransız asker Macron'un yanında bayıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Çad'ın başkenti N'Djamena'da 'terörle mücadele' kapsamında görev yapan Fransız ordu kuvvetlerine hitap ederken, 20 dakikadan fazla süren konuşması bir askeri bayılttı.

Yapılan konuşmanın ardından, ulusal marşın okunmasına geçildiğinde ise marş bitiminde, Macron'un yarım metre solunda bulunan askerlerden birinin, bayılarak yere düştüğü görüldü.

Fransız asker Macron'un yanında bayıldı

Fransız asker Macron'un yanında canlı yayında bayıldı ViDEO

ASKER BAYILDI

Bunun üzerine diğer askerler hemen yardıma koşarken, Macron'un ise önce şaşırdığı, ardından bayılan askerin başında bekleyerek, durumunu kontrol ettiği görüldü.

Christmas arifesini geçirmek üzere Çad'a gelen Macron, hafta sonunu da 'Barkhane Operasyonu'nun yürütüldüğü bölgede geçiriyor. 4 bin 500'den fazla Fransız askeri, 2014 yılından bu yana 'terörle mücadele' kapsamında Sahel'de bulunuyor.

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