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Fransız askeri sokağa indi

Sarı Yeleklilerin bugün gerçekleştireceği gösteriler öncesinde Fransız askeri Paris sokaklarında kuş uçurtmuyor.

Haber Merkezi | 23.03.2019 - 11:04..
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Fransız askeri sokağa indi

Fransa'da Sarı Yeleklilerin gösterileri bu hafta da devam edecek. Ancak haftalardır devam eden protesto gösterilerinden sıkılan Fransız hükümeti, protestoların bu kadar uzamasından pek de memnun değil.

FRANSIZ HÜKÜMETİ KARAR ALDI

Fransız hükümeti; protestoların artık uzamaması için dün önce sokağa çıkma yasağı getirdi, ardından da 5 bin polis ve askerin sokağa ineceğini açıkladı. Tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de asker ve polisine 'vur emri' verdi.

FRANSIZ ASKERİ İLK KEZ SOKAĞA İNDİ

Bugün ise Fransız askerinin sokağa indiği görüntüler ortaya çıktı.

Fransız askeri sokağa indi

FRANSA'DA YAŞANANLARA AB SESSİZ

Bu hafta Sarı Yeleklilerin protestosu 19'uncu haftaya girecek. Haftalardır devam eden gösterilerde Fransız polisi, Sarı Yeleklilere çok sert müdahalelerde bulunmuştu.

Gösterilerde 11 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 binden fazla kişinin ise yaralandığı biliniyor. Tüm bu yaşananlara ise Avrupa Birliği'nin sessiz kalması dikkatlerden kaçmıyor.

Fransız askeri sokağa indi

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