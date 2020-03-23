taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.5767
Euro
7.116
Altın
1529.37
Borsa
85013.49
Gram Altın
323.29
Bitcoin
41626.38

Fransız askerleri, çadırdan hastane kurdu

Fransa'da askerler, ülkede alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalar yürütüyor.

Haber Merkezi | 23.03.2020 - 17:28..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Fransa'da koronavirüs tablosu, her geçen gün ağırlaşıyor. 16 bin 689 vakanın görüldüğü ülkede, 675 kişi hayatını kaybetti.

VAKA DAHA YÜKSEK OLABİLİR

Fransa'da Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, ölenlerin yüzde 87'sinin 70 yaş üstünde olduğunu belirterek, ülkede herkese virüs testi yaptırmadıkları için vaka sayısının daha yüksek olabileceğini söyledi.

SAĞLIKTA OHAL

Fransa Ulusal Meclisi, sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilmesini öngören yasa tasarısını onayladı. Tasarıya göre, hükümet ülke genelinde veya belirli bölgelerde bazı özgürlükleri kısıtlayabiliyor, gerek görülen her türlü mal varlıklarına ve hizmetlere el koyabiliyor.

Fransız askerleri, çadırdan hastane kurdu

ASKERİ HASTANE KURULDU

Diğer taraftan, Fransa'da koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediyor.

Fransız askerleri, Mulhouse şehrindeki bir hastane merkezinin otoparkında bir çadırdan saha hastanesi kurdu.

Fransız askerleri, çadırdan saha hastanesi kurdu VİDEO

Fransız askerleri, çadırdan hastane kurdu

İlginizi Çekebilir
İtalyalı doktorların koronayla mücadelesi
Korona ile mücadele ederek, hastaları tedavi etmek için günlerce çalışan doktorların yüzlerinde maske yaraları oluştu.
Bulgaristan'da spor kompleksi, karantina merkezi oldu
Koronavirüs tedbirlerini artıran Bulgaristan, başkent Sofya'daki bir spor salonunu hastaneye çevirdi.
Asansörü koronaya karşı kürdanla çağırdı
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde bir adam, koronavirüse karşı asansör çağırma işlemini kürdanla yapıyor.
İngiltere koronadan ölenleri yakacak
İngiliz hükümetinin korona tasarısında, bu hastalıktan ölenlerin gerekmesi halinde zorunlu olarak yakılmasına ilişkin madde olması, Yahudiler ile Müslümanların tepkisine neden oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
İngiltere'de 18 yaşında bir genç, koronavirüsten öldü
97
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
Kamu personeli, uzaktan veya dönüşümlü çalışabilecek
382
Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri
Kamu bankalarından koronavirüs tedbirleri
207
Bakan Koca, bu akşam açıklama yapacak
Bakan Koca, bu akşam açıklama yapacak
371
Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı
Taksim'de karantinadan kaçan kadın yakalandı
348
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
Bakan Süleyman Soylu'dan maske stokçularına son uyarı
520
Ünlülere sahte korona ilacından soruşturma başlatıldı
Ünlülere sahte korona ilacından soruşturma başlatıldı
669
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir