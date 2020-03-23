Fransız askerleri, çadırdan hastane kurdu

Fransa'da koronavirüs tablosu, her geçen gün ağırlaşıyor. 16 bin 689 vakanın görüldüğü ülkede, 675 kişi hayatını kaybetti.

VAKA DAHA YÜKSEK OLABİLİR

Fransa'da Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon, ölenlerin yüzde 87'sinin 70 yaş üstünde olduğunu belirterek, ülkede herkese virüs testi yaptırmadıkları için vaka sayısının daha yüksek olabileceğini söyledi.

SAĞLIKTA OHAL

Fransa Ulusal Meclisi, sağlık alanında olağanüstü hal ilan edilmesini öngören yasa tasarısını onayladı. Tasarıya göre, hükümet ülke genelinde veya belirli bölgelerde bazı özgürlükleri kısıtlayabiliyor, gerek görülen her türlü mal varlıklarına ve hizmetlere el koyabiliyor.

ASKERİ HASTANE KURULDU

Diğer taraftan, Fransa'da koronavirüs tedbirleri alınmaya devam ediyor.

Fransız askerleri, Mulhouse şehrindeki bir hastane merkezinin otoparkında bir çadırdan saha hastanesi kurdu.

Fransız askerleri, çadırdan saha hastanesi kurdu VİDEO