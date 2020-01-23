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Fransız avukatlardan Haka dansı ile protesto

Fransa'da devam eden emeklilik reformu karşıtı protestolara avukatlar Haka dansıyla katıldı.

Haber Merkezi | 23.01.2020 - 19:16..
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Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin emeklilik reformuna karşı protestolar günlerdir devam ediyor.

Eylemciler, her geçen gün farklı yöntemlerle protestolarını sürdürürken, avukatların protestolarına bir yenisi daha eklendi.

Daha önce adalet bakanı konuşurken cübbelerini çıkaran, adalet binasına tabut bırakan avukatlar, bu kez cübbeleriyle Haka dansı yaptı.

Fransa'da avukatlardan Haka danslı eylem VİDEO

SAVAŞ DANSIYLA GÖNDERME

Paris'in Bobigny bölgesindeki adalet binası önünde bir araya gelen avukatlar, Macron hükümetini Yeni Zelanda'nın yerli halkı Maori'lerin savaş dansı olan Haka dansıyla protesto etti.

Avukatların, eskiden savaşlardan önce güç gösterme ve karşı tarafı korkutma amacıyla yapıldığı bilinen dansı gerçekleştirdiği anlar kameralara yansıdı.

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