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Fransız Bakan ABD zorbalığına tepki gösterdi

Savunma Bakanı Florence Parly, ABD'nin Türkiye'yi tehdit etmeye kalkmasına karşı çıkarak, "NATO dayanışması 5. maddeye dayanıyor, F-35 maddesine değil" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 07:34..
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Fransız Bakan ABD zorbalığına tepki gösterdi

Washington yönetiminin, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alması nedeniyle gündeme getirdiği F-35 şantajlarına Avrupa'dan tepki geldi.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, ABD'nin F-35 konusunda uygulayacağı yaptırım tehditlerini yanlış bulduklarını söyledi.

"KAYGILIYIM"

Parly, "NATO’nun dayanışma gücünün bu veya şu ekipmanı almakla koşullandırılması anlayışından kaygılıyım. İttifak koşulsuz olmalı yoksa ittifak olamaz. NATO dayanışması 5. maddeye dayanıyor, F-35 maddesine değil" ifadelerini kullandı.

Fransız Bakan ABD zorbalığına tepki gösterdi

TÜRKİYE'NİN TAVRI NET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 konusunda Türkiye'ye F-35 yaptırımlarını gündeme getiren ABD'yi geçtiğimiz günlerde uyarmıştı.

Erdoğan, "Mesele S-400 değil, Türkiye'nin Suriye başta olmak üzere bölgesindeki gelişmeler konusunda kendi iradesiyle hareket ediyor olmasıdır" demişti.

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