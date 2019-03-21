Fransız Bakan Sarı Yelekliler için çapulcu dedi

17 Kasım'da akaryakıt zamlarını protesto etmek için sokaklara çıkan Sarı Yelekliler'in eylemleri hız kesmeden devam ediyor.

ÇÖZÜMÜ ŞİDDETİN BOYUTUNU ARTTIRMAKTA BULDULAR

Akaryakıt zammı protestosuyla başlayan ve Macron karşıtı gösterilere dönüşen eylemlerde polis de her geçen gün şiddetini arttırdı.

Polis her ne kadar orantısız güç kullansa da Sarı Yeleklilerin eylemlerine son vermesini sağlamadı. Aksine eylemlerin yanına bir de kundaklama ve yağmalama eklendi.





"ÇAPULCU"

Fransız Hükümeti ise çareyi yine şiddet uygulamada buldu.

İçişleri Bakanı Castaner, yeni atanan Paris Emniyet Müdürüne "Çapulculara karşı sakın elini korkak alıştırma!" talimatı verildiği ifade edildi.

