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Fransız bakan verdiği lüks davetler nedeniyle istifa etti

Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, istifasını Fransa Başbakanı Edouard Philippe'e sundu. Rugy'yi istifaya götüren sebep ise verdiği iddia edilen lüks yemek davetleri.

Haber Merkezi | 16.07.2019 - 21:31..
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Fransa'nın Ekolojik Geçiş Bakanı François de Rugy, devletin kasasından lüks davetler verdiği yönündeki iddialar üzerine istifa etti.

'Istakoz skandalı' olarak da adlandırılan iddialar konusunda eski bakan suç duyurusunda da bulunacağını belirtirken, hakkında çıkan iddiaları da yalanladı.

Fransız bakan verdiği lüks davetler nedeniyle istifa etti

İSTİFA ETTİ

Fransa Çevre Bakanı François de Rugy, istifasını Fransa Başbakanı Edouard Philippe'e sundu.

Fransız bakan verdiği lüks davetler nedeniyle istifa etti

Söz konusu suçlamaları reddettiğini ifade eden Rugy, bu şartlarda etkili şekilde görevini yürütemeyeceğini ve istifasını Başbakan Philippe'e sunduğunu bildirdi. Fransa Hükümet Sözcüsü Sibeth Ndiaye, France Info'ya yaptığı açıklamada, Rugy'nin istifasının kabul edildiğini kaydetti.

Mediapart internet sitesinin geçen hafta Rugy'nin "Mecliste lüks yemek davetleri verdiğine" ilişkin haberi ülkede tartışma yaratmıştı.

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