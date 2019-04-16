Fransız basınında Notre Dame yangını

Bütün dünyanın gözü, dün Notre Dame Katedrali’nde meydana gelen yangındaydı.
Fransa’nın en önemli yapılarından biri olan Notre Dame Katedrali, yangın başladıktan tam 8.5 saat güçlükle söndürülebildi.
850 yıllık tarihi yapının yıkılışı, Fransızları derin bir hüzne boğdu.
Fransız basını, yaşanılan tarihi üzüntüyü manşetlerine taşıdı.
LE FIGARO
“Notre Dame felaketi”
LIBERATION
“Notre Dame dramı”
LA DEPECHE
“Notre Dame’ımız bir yangınla kül oldu”
LA CROIX
“Yürekler küle döndü”
LA REPUBLIQUE
“Notre Dame yangını: Katedraldeki yangın, tüm dünyayı üzüntüye boğdu”
SUD QUEST
“Notre Dame dramı”
LA VOIX DU NORD
“Paris ıssız kaldı”
LE PARISIEN
"Gözyaşların kadını" *
(* Notre Dame söz öbeği, hanımımız veya hanımefendimiz anlamlarına gelir. Anlatılmak istenen kişi Meryem Ana'dır.)