taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.79695
Euro
6.55885
Altın
1283.74
Borsa
96809.24
Gram Altın
239.404

Fransız basınında Notre Dame yangını

Çıkan yangında kül olan, Paris’in en önemli simgelerinden Notre Dame Katedrali’nin yok oluşu, Fransız medyasının gündem konusuydu.

Haber Merkezi | 16.04.2019 - 11:24..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Bütün dünyanın gözü, dün Notre Dame Katedrali’nde meydana gelen yangındaydı.

Fransa’nın en önemli yapılarından biri olan Notre Dame Katedrali, yangın başladıktan tam 8.5 saat güçlükle söndürülebildi.

850 yıllık tarihi yapının yıkılışı, Fransızları derin bir hüzne boğdu.

Fransız basını, yaşanılan tarihi üzüntüyü manşetlerine taşıdı.

LE FIGARO

“Notre Dame felaketi”

Fransız basınında Notre Dame yangını


LIBERATION

“Notre Dame dramı”

Fransız basınında Notre Dame yangını


LA DEPECHE

“Notre Dame’ımız bir yangınla kül oldu”

Fransız basınında Notre Dame yangını

 

LA CROIX

“Yürekler küle döndü”

Fransız basınında Notre Dame yangını


LA REPUBLIQUE

“Notre Dame yangını: Katedraldeki yangın, tüm dünyayı üzüntüye boğdu”

Fransız basınında Notre Dame yangını


SUD QUEST

“Notre Dame dramı”

Fransız basınında Notre Dame yangını

 

LA VOIX DU NORD

“Paris ıssız kaldı”

Fransız basınında Notre Dame yangını

LE PARISIEN

"Gözyaşların kadını" *

Fransız basınında Notre Dame yangını

(* Notre Dame söz öbeği, hanımımız veya hanımefendimiz anlamlarına gelir. Anlatılmak istenen kişi Meryem Ana'dır.)

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

Notre Dame Katedrali'ndeki yangın, Macron'u derinden üzdü

328
Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

Kılıçdaroğlu: Umudunuzu koruyun

189
Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

Maltepe'de oy sayımında sona yaklaşıldı

158
İstanbul'da seçim süreci

İstanbul'da seçim süreci

209
Macron yangının olduğu Notre Dame Katedrali'nde

Macron yangının olduğu Notre Dame Katedrali'nde

86
Yunanistan ABD'yle ilişkileri ileri taşıyor

Yunanistan ABD'yle ilişkileri ileri taşıyor

92
Hülya Avşar kırmızı geceliğiyle poz verdi

Hülya Avşar kırmızı geceliğiyle poz verdi

99
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir