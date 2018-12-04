Fransız ekonomisine Sarı Yelek darbesi

Fransa'da iki haftayı aşkın süredir devam eden akaryakıt zammı protestoları turizm sektöründeki bazı Fransız şirketlerin hisselerinde kayıplara yol açtı.

Eylemcilerin otoyolları trafiğe kapatması nedeniyle ürün tedarik edemeyen çok sayıda akaryakıt istasyonu da hizmet dışı kaldı.

BORSADA BÜYÜK DÜŞÜŞ

On binlerce "Sarı Yelekli" eylemcinin başta başkent Paris'te olmak üzere ülke genelinde sokaklara çıkıp polisle çatışmasının yarattığı şiddet ortamı borsada haftanın ilk işlem gününde etkisini gösterdi.

Fransız otel zinciri Accor (ACCP.PA), havayolu şirketi Air France (AIRF.PA) ile süpermarket zinciri Carrefour ve karayolları işletmecisi Vinci'nin hisseleri yüzde 0.9 ile 2 arasında değişen oranlarda geriledi.

YATIRIMCILAR ENDİŞELİ

Piyasa uzmanları özellikle Paris'te polis ve göstericiler arasında meydana gelen çatışmalardan yansıyan şiddet görüntülerinin yatırımcıları endişelendirmiş olabileceğini hatırlattı.

AKARYAKIT ULAŞTIRILAMAYAN İSTASYONLAR

Fransız enerji devi Total ülke genelindeki 2 bin 200 istasyonundan 75'inin, akaryakıt ürünü ulaştırılamadığı için atıl durumda olduğunu duyurdu.

OTEL REZERVASYONLARI YÜZDE 20 DÜŞTÜ

Protestolar nedeniyle nakliye ve lojistik şirketlerinin zararı yüzde 20'nin üzerinde. Otel rezervasyonlarında yüzde 20 civarı düşüş var. Dünyanın cazibe merkezi Paris'e turistler gitmekten çekinir hale geldi.

RESTORANLARIN CİRO KAYBI YÜZDE 50'YE DAYANDI

Protestolardan en çok etkilenen restoranlar oldu. İnsanlar Paris'in göbeğinde restoranlara gidip yemek yiyemez oldu. Restoranların ciro kaybının yüzde 50'nin üzerinde olduğu belirtiliyor.

PARİS'TE BÜYÜK FATURA

Fransa'nın başkenti Paris'te, akaryakıt vergilerinin düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesi için "Sarı Yelekliler" tarafından cumartesi düzenlenen eylemlerin yol açtığı hasarın 3 ila 4 milyon avro olduğu belirtildi.

Fransız basınında çıkan haberlere göre, 1 Aralık Cumartesi, Paris'in sembollerinden Champs-Elysees Caddesi ve çevresinde düzenlenen gösteriler, çevrede 3 ila 4 milyon avroluk hasara neden oldu.

Haberlerde, bu miktarın, 24 Kasım'daki gösteriyle kıyaslandığında 3-4 kat daha fazla olduğu ve ateşe verilen araçların maliyetinin henüz hesaplanmadığı kaydedildi.

Champs-Elysees'de 24 Kasım'da düzenlenen eylemlerde esnafın toplam kaybının 8 milyon avro olduğu ifade edildi.