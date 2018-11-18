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Fransız eylemciler davul zurna ile oynadı

Fransa’da düzenlenen ‘Sarı Yelekler’ eylemine davul ve zurna ile katılan Türkler, Fransız protestocuları coşturdu.

İHA | 18.11.2018 - 08:59..
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Fransız eylemciler davul zurna ile oynadı

Fransa hükümetin başarısız ekonomi politikalarına karşı olarak düzenlenen halk hareketi “Sarı Yelekler” eylemleri devam ederken eylemlerin gerçekleştiği 2 bin noktadan birinden ilginç görüntüler geldi.

FRANSIZLAR DAVUL ZURNAYI DUYUNCA OYNAMAYA BAŞLADI

Eyleme katılan Türk davul-zurna ekibi gösterileri şenliğe çevirdi. Davul-zurna sesine dayanamayan Fransızlar hep birlikte coşku ile oynadı. Eğlenceli görüntüler Fransa’daki Türkler tarafından paylaşıldı.

Fransız eylemciler davul zurna ile oynadı ViDEO

MACRON'UN POLİTİKALARI PROTESTO EDİLİYOR

Hükümetin vergi politikaları karşısında sosyal öfkenin arttığı Fransa’da öfkeli otomobil kullanıcıları Macron'un dizel akaryakıtlardan yüzde 23, benzinden de yüzde 15 oranında ‘yeşil vergi’ adı altında yeni ek vergiler almaya hazırlanan hükümeti protesto ediyor.

Fransız eylemciler davul zurna ile oynadı


SARI YELEK SEMBOLÜ

Araçta bulundurulması zorunlu olan sarı yeleklerini eylemlerinin sembolü haline getiren otomobil kullanıcıları, yeleklerini ön cama yerleştirerek tepkilerini dile getiriyor.

Fransız eylemciler davul zurna ile oynadı

DEV PROTESTO

Ülkenin hemen her yerinde dün itibarıyla başlatılan protestolar ülkede hayatın durmasına neden oldu.

Ülke genelinde yüzlerce farklı noktada noktada yapılan eylemlerde 700’den fazla yol ve otoyol kapatılırken, benzin istasyonları ve alışveriş merkezlerini de bloke ediliyor.

Fransız eylemciler davul zurna ile oynadı

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