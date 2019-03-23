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Fransız hükümetinden polis ve askerlere yeni emir

Fransız hükümeti; 19 hafta boyunca sokaklarda hayat pahalılığı ve vergi artışını protesto eden Sarı Yeleklileri durduramayan Fransız polisi ve askerlerine 'vur emri' verdi.

Haber Merkezi | 23.03.2019 - 14:42..
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Fransız hükümetinden polis ve askerlere yeni emir

Sarı Yeleklilerinin protesto gösterilerinin bu hafta 19'uncusu düzenleniyor. Protesto gösterilerini durdurmak isteyen hükümet dün emsal bir karar vererek herkesi şaşırttı.

Fransız hükümetinden polis ve askerlere yeni emir

FRANSIZ HÜKÜMETİNDEN 'VUR' EMRİ

Paris Genel Komutanı General Bruno Le Ray, Fransa'da bir radyo programına katılarak aldıkları emsal kararla ilgili bilgilendirme yaptı. Le Ray, "Kendi hayatları veya korumakla mükellef oldukları şahısların hayatı tehlike altına düşerse, ateş açmaya kadar gidecek şekilde karşılık verebilirler." şeklinde bir açıklama yaptı.

Fransız hükümetinden polis ve askerlere yeni emir

ÜNLÜ MAĞAZALAR YAĞMALANMIŞTI

Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan, polise taş ve şişe atan göstericiler, birkaç barikatı ateşe vermiş, camlarını kırdıkları birçok mağaza ve restoranı yağmalamıştı. Eylemciler, ayrıca caddedeki birkaç ünlü markanın mağaza ve restoranını yakmıştı.

Eylemde, Champs-Elysees Caddesi çevresinde bir binanın zemin katında bulunan bankada yangın çıkmış, alevlerin üst katlara sıçradığı yangında ikisi polis 11 kişi hafif yaralanmıştı. Geçen haftaki gösteride 192 kişi gözaltına alınmış, 17'si polis 42 kişi yaralanmıştı.

Fransız hükümetinden polis ve askerlere yeni emir

PROTESTOCULAR PANKARTLARLA PARİS SOKAKLARINDA

Şu anda Paris sokaklarında ise henüz bir arbede yaşanmazken, protestocular ellerinde posterler ve pankartlarla seslerini duyurmaya çalışıyor.

Fransız hükümetinden polis ve askerlere yeni emir

Fransız hükümetinden polis ve askerlere yeni emir

Fransız hükümetinden polis ve askerlere yeni emir

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