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Fransız kadın DEAŞ'a katılmak üzereyken yakalandı

Fransız vatandaşı 21 yaşındaki Anissa Laarous, Türkiye üzerinden DEAŞ'a katılacakken ekiplerin başarılı operasyonuyla tutuklandı.

İHA | 26.11.2019 - 10:29..
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Türkiye genelinde DEAŞ operasyonları hız kesmeden devam ediyor. Bugün de Adana'da ihbar üzerine ekipler, geniş kapsamlı bir çalışma başlattı.

DEAŞ'A KATILACAKTI

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fransız vatandaşı 21 yaşındaki Anissa Laarous’un Fransa’dan uçakla İstanbul’a oradan da otobüsle Adana’ya geldiği ve bir süre sonra Hatay’a geçip daha sonra terör örgütü DEAŞ’a katılacağı bilgisine ulaştı.

TÜRKİYE'YE 23 KASIM'DA GİRDİ

Bu bilgi üzerine harekete geçen polis, kadını bulmak için çalışma başlattı. Polis, kısa sürede kadının bir otelde kaldığını belirledi.

Otele yapılan baskında, şüpheli kadın yakalandı. Türkiye üzerinden illegal yollarla sınırı geçerek terör örgütü DEAŞ’a katılacak olan kadının, Türkiye’ye 23 Kasım’da girdiği tespit edildi.

Fransız kadın DEAŞ'a katılmak üzereyken yakalandı

ÜZERİNDEN 1.420 EURO VE FRANSIZ KİMLİĞİ ÇIKTI

Üzerinden 1.420 euro ve Fransız kimliği çıkan Anissa Laarous, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek gezi amaçlı geldiğini söyledi. Genç kadın, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilmek üzere Adana Valiliği’ne bağlı İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kadının, daha sonra uçakla ülkesi Fransa’ya gönderildiği öğrenildi.

Fransız kadın DEAŞ'a katılmak üzereyken yakalandı

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