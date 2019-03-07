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Fransız kardinal çocuk tacizini gizlediği için suçlu bulundu

Cinsel tacizi gizleyen Kardinal Barabarin'e, askıya alınmış 6 ay hapis cezası verildi.

İHA | 07.03.2019 - 14:15..
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Fransa'da önde gelen Katolik din adamlarından biri olan 68 yaşındaki Kardinal Barbarin, ülkenin en önemli kilisesinde, 2014 Temmuz ve 2015 Haziran aylarında bir rahibin çocuklara karşı işlediği cinsel tacizi mahkemeye bildirmeyip, gizlemekten suçlu bulundu. Kardinale, 6 aylık askıya alınmış hapis cezası verildi.

ZAMAN AŞIMINDAN SERBEST KALDI

Rahip Bernard Preynat'in tacizine uğrayan kişiler, Kardinal Barbarin ve diğer kilise personelinin, Rahip Preynat’ı yıllarca koruduğunu ancak zaman aşımı sebebiyle kardinalin serbest bırakılacağını beklediklerini söyledi.

Fransız kardinal çocuk tacizini gizlediği için suçlu bulundu

Savcı, suçlamaya karşı herhangi hukuki ispatın olmadığını söyledi. 1970 ila 1980 arasında erkek izcileri taciz ettiğini itiraf eden rahibin, ayrıca yargılanacağı belirtildi. Fransa’da 2018 Nisan ayında başlayan duruşma, dokümanların tercümesi için ertelenmişti.

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