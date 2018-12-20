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Fransız Le Monde gazetesi: Diplomatik zafer

Fransız Le Monde gazetesi, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için diplomatik bir zafer olduğunu yazdı.

AA | 20.12.2018 - 22:00..
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Fransız Le Monde gazetesi: Diplomatik zafer

Gazete, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan için diplomatik zafer" başlığıyla yayımladığı haberde, ABD'nin Suriye'den çekilme kararını değerlendirdi.

Haberde, "ABD birliklerinin (Suriye'den) geri çekilmesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için diplomatik zaferdir." ifadeleri kullanıldı.

"BASKILARA YENİK DÜŞTÜ"

ABD'nin Suriye'den çekilme kararının Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan telefon görüşmesinden birkaç gün sonra geldiği belirtilen haberde, "Muhtemelen ABD Başkanı, Erdoğan'ın baskılarına yenik düştü." denildi.

Haberde, Türkiye'nin Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın bulunduğu bölgelerde operasyona başlayabileceğine dikkati çekildi.

YPG/PKK'nın Suriye'de kendi devletini veya özerk bölgelerini kurmak istediği belirtilen haberde, Türkiye'nin YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde hakimiyet kurmasını engellemek istediği ifade edildi.

Haberde, Türkiye'nin temel hedefinin YPG/PKK'nın olduğu Münbiç'e girmek olduğu belirtilirken, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2016'da YPG/PKK'nın Münbiç'i DEAŞ'tan geri aldıktan sonra oradan çekileceğine dair söz verdiğini ancak bu sözünü tutmadığının altı çizildi.

Le Monde gazetesinde ayrıca, ABD'nin Suriye'den çekilmesiyle bir boşluk oluşacağı ve çekildikten sonra bölgede sorunların artma riski olduğu yorumu da yapıldı.

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Fransız Le Monde gazetesi: Diplomatik zafer

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