Fransız maliyesi sosyal medyada gizli zengin avında

Darmanin, bir televizyon programında vergi kaçakçılığıyla mücadele konusunda açıklamalarda bulundu.

"GELİRİNE GÖRE YÜKSEK YAŞAM STANDARDI" PAYLAŞIMI

Hükümetin vergi kaçırma ve sahte vergi beyanında bulunanlarla mücadeleyi genişleteceğini vurgulayan Darmanin, "2019'dan itibaren vatandaşın sosyal ağlardaki paylaşımlarını gözden geçireceğiz. İnsanların, 'bu normal değil, çok düşük geliri olmasına rağmen, gelirine göre yüksek yaşam standardı olan insanlar var.' dediğini duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

LÜKS YAŞAYANLARIN İZİ SÜRÜLECEK

Darmanin, konuyla ilgili yasal düzenlemenin yapıldığını, yeni yılla birlikte vatandaşların Facebook, Instagram, Twitter gibi sosyal ağlarda lüks yaşama dair paylaşımlarının izinin sürüleceğini ve vergi beyanıyla karşılaştırılacağını aktardı.

VERGİLERİ DENETLENECEK

Durumu elvermemesine rağmen çok kez lüks araçlarla fotoğraf paylaşan kişilerin olduğuna dikkati çeken Darmanin, bunun sosyal medya üzerinden kamuya açık yapıldığını ve deneme aşamasında olacak söz konusu uygulamayla bu kişilerin vergi kaçırıp kaçırmadığının inceleneceğini kaydetti.

Bakan Darmanin'in açıklamalarından sonra hükümetin sosyal medya üzerinde gizli zengin avına çıkacağı yorumları yapıldı.