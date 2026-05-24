Fransız medyasından analiz: Türkiye, Libya’daki iki rakip orduyu bir araya getirdi

Türkiye’nin Afrika’daki etkisi artmaya devam ediyor.

Geçmişte savunma sanayiinde büyük ölçüde yurt dışına bağımlı olan Türkiye, artık kendi ürettiği silahlarla Afrika’da bölgesel istikrara katkı sağlayan bir konuma ulaştı.

RFI haber sitesi, Türkiye’nin Libya’daki artan etkisine ilişkin dikkat çekici bir analiz yayımladı.

LİBYA'DA İSTİKRARIN SAĞLANMASI İÇİN TÜRKİYE HAMLE YAPTI

Habere göre Türkiye, bu hafta Libya’nın rakip iki ordusunu uluslararası tatbikatlar kapsamında bir araya getirdi.

Türkiye, uzun süredir Trablus merkezli yönetimi güçlü biçimde desteklerken, şimdi de Libya’da istikrarın sağlanması ve bölgedeki etkisini genişletme amacıyla Bingazi yönetimine karşı akıllıca bir hamle yaptı.

TÜRKİYE'NİN GİRİŞMİYLE 2 ASKERİ GÜÇ AYNI BAYRAK ALTINDA YER ALDI

Libya’nın iki askeri gücü, ilk kez uluslararası bir organizasyonda aynı bayrak altında Türkiye’nin girişimiyle birlikte yer aldı.

Haberde, Türkiye Savunma Bakanlığına dayandırılan bilgilere göre Libya ordularından 501 personelin Türkiye’nin Efes 2026 askeri tatbikatına katıldığı belirtildi.

LİBYA'NIN BÖLÜNMÜŞ OLDUĞUNA DİKKAT ÇEKİLDİ

Ayrıca Libya’nın 2014’ten bu yana bölünmüş durumda olduğu; Ulusal Birlik Hükumeti’nin batıyı Trablus’tan, Ulusal İstikrar Hükumeti’nin ise doğuyu Bingazi’den yönettiği ifade edildi.

Haberde, Türkiye yapımı savaş insansız hava araçlarının (İHA), Sudan ordusunun paramiliter RSF güçlerine karşı yürüttüğü mücadeleye destek veren Mısır’ın güneyindeki hava üslerinde görüntülendiği aktarıldı.

TÜRKİYE ASKERi ETKİSİNİ ARTIRMAYI AMAÇLIYOR

Ayrıca haberde, Türk Savunma Bakanlığının Libya ordularıyla daha fazla ortak askeri tatbikat yapmayı hedeflediği ve Türkiye’nin bölgedeki askeri etkisini artırmayı amaçladığı ifade edildi.