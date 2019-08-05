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Fransız mucit Manş Denizi'ni uçarak geçti

Uçan kaykayın mucidi Franky Zapata, 22 dakikada uçarak Manş Denizi'ni geçmeyi başardı.

Haber Merkezi | 05.08.2019 - 09:06..
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Uçan kaykayın mucidi Fransız Franky Zapata, Fransa ile İngiltere'yi ayıran Manş Denizi'ndeki Dover Boğazı'nı uçarak geçti.

22 DAKİKADA MANŞ DENİZİNİ GEÇTİ

Zapata, Fransa'daki Sangatte kentinden yerel saatle 06.17'de uçan kaykayı ile havalandıktan 22 dakika sonra İngiltere'nin Saint Margaret Koyu'na ulaştı.

İLK DENEMESİNDE BAŞARISIZ OLMUŞTU

Yaklaşık 35 kilometrelik uçuşu sırasında, kaykayına yakıt ikmali yapan Zapata, yakıtını sırtında taşıdı. Frank Zapata, yakıt olarak kerosen kullandığı kaykayı ile Dover Boğazı'nı ilk geçme denemesini 25 Temmuz'da yapmış ancak yakıt ikmali platformuna inerken dengesini kaybederek denize düşmüştü.

Fransız mucit Zapata Manş Denizi'ni uçan kaykayla geçti ViDEO

Fransız mucit Manş Denizi'ni uçarak geçti

Fransız mucit Manş Denizi'ni uçarak geçti

Fransız mucit Manş Denizi'ni uçarak geçti

Fransız mucit Manş Denizi'ni uçarak geçti

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