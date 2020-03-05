1 Rusya'dan İdlib'e saldırı: 16 sivil öldü Rus savaş uçaklarının İdlib'de bir tavuk çiftliğine sığınan sivilleri hedef aldığı saldırıda 16 sivil hayatını kaybetti.

2 Fransız örümcek adam, bu kez Barselona'da tırmandı "Örümcek Adam" diye bilinen Alain Robert, koronavirüs salgınına dikkat çekmek için İspanya'da bir gökdelene tırmanış gerçekleştirdi.

3 Çin'in Ay'ın diğer tarafına gönderdiği araç 400 metre ilerledi Çin'in Ay'ın öteki tarafına gönderdiği uzay aracı, 400 metre yol katederek uyku moduna geçti.

4 Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi MSB: Son 24 saatte 184 rejim askeri etkisiz hale getirildi.

5 Ebru Şallı: Bize dua edin Eski manken Ebru Şallı, bir kez daha anne olmak istediğini söyledi.

6 Adana'da PKK/KCK operasyonu: 7 gözaltı Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyon sonrası, 7 kişi yakalandı.