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Fransız örümcek adam, bu kez Barselona'da tırmandı

"Örümcek Adam" diye bilinen Alain Robert, koronavirüs salgınına dikkat çekmek için İspanya'da bir gökdelene tırmanış gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 05.03.2020 - 09:56..
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Fransız "örümcek adam" olarak tanınan dünyaca ünlü dağcı Alain Robert, şimdi de İspanya'da ortaya çıktı.

Robert, dünyayı etkisi altına alan koronavirüse dikkat çekmek için Barselona'nın en yüksek gökdeleni Torre Agbar'a tırmandı.

38 KATLI GÖKDELENE TIRMANDI

Önlem almadan 38 katlı gökdelene tırmanan "örümcek adam", 144 metreyi 47 dakikada çıkıp tekrar indi. İnişin ardından İspanyol polisi tarafından gözaltına alındı.

57 yaşındaki dağcı, ülkelerin koronavirüse karşı önlemler almaları mesajını vermek istediğini söyledi.

Fransız "örümcek adam" daha önce Eyfel Kulesi, Petronas Kuleleri ve Empire State binasının çatısına tırmanmıştı.

Fransız örümcek adam, bu kez Barselona'da tırmandı ViDEO

Fransız örümcek adam, bu kez Barselona'da tırmandı

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