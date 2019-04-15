Fransız Parlamenter ayarı unutamadı

Antalya’da gerçekleşen NATO Parlamenter Asamblesi toplantısında Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 'Ermeni soykırımı' iddiaları ile ilgili, "Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın" dediği Fransız milletvekili Sonia Krimi, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınla bu konuda açıklamalarda bulundu.

"TÜRKLERİN PROJELERİ NELER"

Facebook'tan canlı yayın yaparak görüşlerini ifade eden vekil, salonu terk ettiği anların üzerine müzik yerleştirilerek hazırlanan videolarla ilgili "Neden Türkler bu gibi videolar yapıyor? Türklerin, Arap dünyasındaki projeleri neler? Bu çılgınca videolar neden?" şeklinde konuştu.

"FRANSA'NIN SÖMÜRGECİLİK TARİHİYLE İLGİLİ YAPILMASI GEREKENLER VAR"

Bakan Çavuşoğlu'nun "Ruanda, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa önce kendi karanlık tarihine baksın" ifadeleri konusunda Krimi yaptığı canlı yayında "Fransa’nın sömürgecilik tarihi ile ilgili yapması gereken şeyler olduğunu düşünüyorum ve bu fikrimi değiştirmiş değilim." sözlerini kullandı.

YİNE ERMENİ SOYKIRIMI DEDİ

Krimi, Antalya'dan yaptığı görüntülü canlı yayınını Türkiye'ye "Tarihi kendiniz istediğiniz gibi yazamazsınız. 24 Nisan’da Ermeni soykırımını anma gününde görüşmek üzere." diyerek bitirdi.

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere ayar VİDEO