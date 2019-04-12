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Fransız parlamenter Twitter'da da kaçamadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun sözlerinin ardından toplantı salonunu terk eden Fransız parlamenter Sonia Krimi Twitter'da Türk kullanıcılardan hak ettiği cevabı aldı.

Haber Merkezi | 12.04.2019 - 20:52..
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Fransız parlamenter Twitter'da da kaçamadı

NATO Parlamenter Asamblesi 99. Rose-Roth Semineri'nde Türkiye'nin Ermenilere karşı soykırım uyguladığı iddiasında bulunan daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Soykırım ve tarih konusunda Türkiye'ye ders verebilecek en son ülke Fransa'dır. Çünkü Ruanda'da, Cezayir'de olanları unutmadık. Fransa kendi karanlık tarihine baksın, Türkiye'ye ders vermeye kalkmasın." sözlerini duyunca salonu terk eden Fransız parlamenter Sonia Krimi Twitter'da da Türkler'den kurtulamıyor.

TWEET'İNE TÜRK BAYRAKLI CEVAPLAR VERİLDİ

Krimi'nin Twitter'da olayla ilgili yaptığı paylaşımların altında Türk kullanıcılar Türk bayraklı cevaplar attı.

Fransız parlamenter Twitter'da da kaçamadı

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere ayar VİDEO

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Fransız parlamentere ayar
Fransız parlamenter Twitter'da da kaçamadı

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