Fransız Patrick’in katilleri 17 sene sonra bulundu

Nevşehir’de bir firmada birinci müdür olarak görev yapan Fransız uyruklu Albert Patrick, 16 Haziran 2002 tarihinde kayboldu.

17 YIL SONRA DOSYA YENİDEN AÇILDI

Yapılan çalışmalar sonucunda Patrick’in cesedi, 4 Ağustos 2002’de Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Bozburun mevkisinde ölü olarak bulundu. Aradan geçen 17 yılın ardından dosyayı ele alan ekipler, faili meçhul kasten öldürme olayı ile ilgili olarak yaptıkları araştırmalar neticesinde 13 Kasım 2019’da 7 kişiyi gözaltına aldı.

GÖZALTINA ALINANLARDAN 4'Ü SERBEST KALDI

Gözaltına alınan şahısların sorgulanması sonucunda 3 kişi serbest bırakılırken, A.A. tutuklandı. Ayrıca H.D. ve B.T., başka suçtan cezaevinde bulundukları için tutuklu olarak yargılanacak olurken, H.İ. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.