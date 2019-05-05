Fransız polisi, Sarı Yelekliler'in eylemlerinde çok sayıda çatışma yaşıyor. Zaman zaman şiddetin boyutu, çok ileri seviyelere çıkıyor.

1 Mayıs gösterilerinde polisle göstericiler arasındaki çatışmalarda, çok sayıda kişi yaralanmış ve gözaltına alınmıştı.

Çatışmalar sırasında Fransız polisinin şiddetli müdahalesine, dönem dönem gazeteciler de maruz kalıyor.

RUS GAZETECİ DAYAK YEDİ

İzleyeceğiniz görüntülerde, Rus gazeteci Viktoriya İvanova da dahil olmak üzere pek çok kişi polis copuyla tanışıyor.

İvanova’nın, giysisinin kol kısmında ve kasketinin üzerinde basın mensubu olduğunu gösteren İngilizce ’Press’ yazısına rağmen dayak yediği görülüyor.

Fransız polisi bu kez gazetecilere saldırdı ViDEO