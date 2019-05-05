taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9643
Euro
6.6845
Altın
1279.04
Borsa
93946.08
Gram Altın
245.32

Fransız polisi bu kez gazetecilere saldırdı

Olayları takip eden kadın gazeteci, üzerindeki basın yazısına rağmen Fransız polisinin şiddetine maruz kaldı.

Haber Merkezi | 05.05.2019 - 16:29..
  1. Haberler
  2. Video Haber
Whatsapp ile paylaş

Fransız polisi, Sarı Yelekliler'in eylemlerinde çok sayıda çatışma yaşıyor. Zaman zaman şiddetin boyutu, çok ileri seviyelere çıkıyor.

1 Mayıs gösterilerinde polisle göstericiler arasındaki çatışmalarda, çok sayıda kişi yaralanmış ve gözaltına alınmıştı.

Çatışmalar sırasında Fransız polisinin şiddetli müdahalesine, dönem dönem gazeteciler de maruz kalıyor.

RUS GAZETECİ DAYAK YEDİ

İzleyeceğiniz görüntülerde, Rus gazeteci Viktoriya İvanova da dahil olmak üzere pek çok kişi polis copuyla tanışıyor.

İvanova’nın, giysisinin kol kısmında ve kasketinin üzerinde basın mensubu olduğunu gösteren İngilizce ’Press’ yazısına rağmen dayak yediği görülüyor.

Fransız polisi bu kez gazetecilere saldırdı ViDEO

Fransız polisi bu kez gazetecilere saldırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal boykot seçeneğini hatırlattı

Fatih Portakal boykot seçeneğini hatırlattı

451
Kılıçdaroğlu şehit Yüzbaşı Özdemir'in törenine gitti

Kılıçdaroğlu şehit Yüzbaşı Özdemir'in törenine gitti

500
Yılmaz Özdil, Atatürk'ün evini ziyaret etti

Yılmaz Özdil, Atatürk'ün evini ziyaret etti

199
Hakkari ve Azez'de 4 şehidimizin haberi ailelerine ulaştı

Hakkari ve Azez'de 4 şehidimizin haberi ailelerine ulaştı

105
Ekrem İmamoğlu Ramazan mesajı yayınladı

Ekrem İmamoğlu Ramazan mesajı yayınladı

201
Afyonkarahisar'da mültecilere işkence görüntüleri

Afyonkarahisar'da mültecilere işkence görüntüleri

485
Çavuşoğlu: Fatih Sondaj Gemisi Akdeniz'de sondaja başladı

Çavuşoğlu: Fatih Sondaj Gemisi Akdeniz'de sondaja başladı

87
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir