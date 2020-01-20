taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9184
Euro
6.5611
Altın
1560.33
Borsa
122515.99
Gram Altın
296.873
Bitcoin
51195.02

Fransız polisi dövdükleri eylemciden şikayetçi oldu

Bir göstericiyi etkisiz hale getirip kelepçeleyerek darp eden polis memurları eylemciden şikayetçi oldu.

Haber Merkezi | 20.01.2020 - 17:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

d

Fransa'da “Sarı Yelekliler” eyleminde yaşanan polis şiddeti gündem oldu.

Başkent Paris'te 1 yıldan uzun süredir her devam eden Sarı Yelekliler eylemlerinde polis bir eylemciyi darp ederken, diğer 2 polis ise yanında bekledi.

Cumartesi günü yaşanan olayda elleri kelepçeli şekilde darp edilip yüzü kanlar içinde kalan göstericinin görüntüleri Fransa’da tepkilere neden oldu.

4 GÜN İŞ GÖRMEZ RAPORU VERİLDİ

Eylemcinin şiddet gören başka bir eylemciyi korumaya çalışması üzerine polisin hedefi olduğu öğrenildi. Öğrenci olduğu öğrenilen eylemcinin gözaltındayken doktor kontrolünden geçtiği, vücudunda birçok morluk ve yaraların meydana geldiği ve 4 gün “iş göremezlik” raporu aldığı belirtildi.

POLİS ŞİKAYETÇİ OLDU

Fransa'da eleştiri yağmuruna tutulan söz konusunu memurların dövdükleri eylemci hakkında "polis memuruna şiddet uygulama" sebebiyle şikayetçi olduğu ve eylemcinin gözaltına alındığı bildirildi.

"POLİSLERE TÜKÜRDÜ AIDS HASTASIYIM DEDİ"

Polis memurlarının ifadesinde ise eylemcinin söz konusu memurların yüzüne tükürdüğü ve AIDS hastası olduğunu söylediği iddia edildi. Konu ile alakalı polis yönetiminin soruşturma başlattığı bildirilirken şiddete maruz kalan eylemcinin henüz şikayetçi olup olmadığı açıklanmadı.

İlginizi Çekebilir
İstanbul polisinden yankesicilik operasyonu
Bursa'dan İstanbul'a gelerek, yankesicilik yapan ve akrabalardan oluştuğu belirtilen suç örgütüne yönelik operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.
Yaşlı karı kocaya çarptı, ambulans gelene kadar bekledi
Ara sokağa girerken yaşlı karı-kocaya çarpan sürücü, sağlık ekipleri gelene kadar yaralılara yardım etti.
Türk askerinden Tel Abyad'daki çocuklara yardım
Mehmetçik, Barış Pınarı Harekat bölgesinde çocuklara kıyafet yardımında bulunup, yüzlerini güldürdü.
Eskişehir'de Avustralya için eylem
Eskişehirliler, hazırladıkları özel kıyafet ve dekorla Avustralya’daki orman yangınlarından etkilenen hayvanlara dikkat çekti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de maç izledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de maç izledi

239
FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi İzmir'de yakalandı

FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticisi İzmir'de yakalandı

308
Sevim Dağdelen, Türkiye'yi Alman bakana şikayet etti

Sevim Dağdelen, Türkiye'yi Alman bakana şikayet etti

619
Yunan bakanın Hafter'e gösterdiği tablo

Yunan bakanın Hafter'e gösterdiği tablo

126
Tarkan, kardeşleriyle poz verdi

Tarkan, kardeşleriyle poz verdi

125
Kenan Işık'ın son durumu

Kenan Işık'ın son durumu

104
4 bin 333 kaçak yapıdan 519'unun yıkımı gerçekleşti

4 bin 333 kaçak yapıdan 519'unun yıkımı gerçekleşti

103
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir