Fransız polisi göstericiyi copla taciz etti

4

Türkiye genelinde kentsel dönüşüm hazırlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye genelinde 6,7 milyon konutun kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu vurguladı. Konu ile ilgili çalışmalar ise en kısa sürede başlatılacak.