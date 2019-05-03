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Fransız polisi göstericiyi copla taciz etti

Ülkede polis şiddeti zaman zaman polis tacizine de dönüşebiliyor.

Haber Merkezi | 03.05.2019 - 14:03..
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Fransız polisi göstericiyi copla taciz etti

Fransa her gün polisle göstericiler arasında yaşananlarla dünya medyasında önemli bir yer işgal ediyor.

Sarı Yelekliler'in gösterilerinde şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti.

MACRON MÜDAHALENİN SINIRLARINI GENİŞLETTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız polisinin yetkilerini genişletti ve göstericilere daha rahat müdahale şansı tanıdı.

Fransız polisi göstericiyi copla taciz etti VİDEO

Ancak bu müdahaleyi yanlış anlayan Fransız polisi, artık göstericilere tacize varan müdahalelerde bulunmaya başladı.

TACİZE VARAN MÜDAHALE

Fransa'nın ana akım medyasında izleyemeyeceğiniz bu görüntülerde bir polis göstericinin makatına copunu sokmaya çalışarak tacizde bulunuyor. Tepki çeken görüntüler 1 Mayıs gösterilerinde yaşandı.

Fransız polisi göstericiyi copla taciz etti

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