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Fransız polisi yine engellilere saldırdı

Fransa'da Sarı Yelekliler'in eylemine destek veren bedensel engelli bir kişi, polisin biber gazı ve tazyikli su ile müdahalesine maruz kaldı.

Haber Merkezi | 11.03.2019 - 14:53..
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Sarı Yelekliker, eyleme başlamalarının 17'nci haftasında yine sokaklardaydı.

Akaryakıt zammı protestosuyla başlayan ve Macron karşıtı gösterilere dönüşen eylemlerde, polis, Sarı Yelekliler'e orantısız güç kullanmaya devam ediyor.

Fransız polisi yine engellilere saldırdı

ŞEMSİYEYLE KORUNMAYA ÇALIŞTILAR

Geçtiğimiz hafta tekrardan Paris sokaklarını dolduran protestoculara bedensel engelli bir kişi destek verdi.

Üzerinde sarı yelek olmamasına rağmen, polis önce tazyikli su ile müdahalede bulundu. Bu sırada yanındaki vatandaşlar da ellerindeki şemsiyeyle, bedensel engelli eylemcinin ıslanmasını engellemeye çalıştı.

Olay yerinden uzaklaşmayan eylemciye polis bu kez de biber gazı ile müdahale etti.

Fransız polisi yine engellilere saldırdı VİDEO


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