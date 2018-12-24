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Fransız polisinden göstericilere dayak

Fransa'da Sarı Yelekliler eylemleri neredeyse bitti, ancak polis şiddeti halen devam ediyor. Dışarı çıkan az sayıdaki gösterici, polislerin tekme, tokat ve coplu saldırısına uğradı.

Haber Merkezi | 24.12.2018 - 12:19..
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Fransa'nın Paris kentinde başlayan ve Avrupa'nın birçok noktasına yayılan Sarı Yelekliler eylemleri 6'ıncı defa düzenlendi.

6 haftadır aralıksız olarak sürdürülen eylemler, bu haftasonu neredeyse olaysız geçti. Katılımın önceki haftalara oranla oldukça az olduğu gösterilerde polis şiddeti yine dinmedi.

Fransız polisinden göstericilere dayak

Fransız polisinden göstericilere dayak ViDEO

POLİSTEN DAYAK

Göstericilerin olay çıkarmadığı eylemlerde, polis şiddet kullanımından vazgeçmedi. Protestocular, polisler tarafından öldüresiye dövüldü. Yerlere yatırılan göstericilere, polisler tekme tokat dayak attı. Bununla da yetinmeyen güvenlik güçleri, yerde yatan eylemcileri copladı.

COPLA SALDIRDILAR

Yerde yatan göstericileri defalarca coplayan polisler, eylemcileri acımasızca dövdü. Polislerin elinden kurtulmaya çalışan göstericile,r yedikleri dayak sonrasında sersemlerken sürüklene sürüklene gözaltına alındı.

Fransız polisinden göstericilere dayak

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