Fransa'nın başkenti Paris'te, 18 gündür "Sarı Yelekliler" eylemi yapılıyor. Dizel protestoları ile başlayan gösteriler, hükümet karşıtı bir eyleme dönüştü. Özellikle Cumhurbaşkanı Macron'un istifasının talep edildiği gösterilere, ambulans şoförleri de dahil oldu.

Polisin orantısız güç kullanımı ile birlikte prosedüre uygun olmayan biber gazı kullanımı tartışılıyor.

Fransız polisinden orantısız biber gazı kullanımı ViDEO

BİBER GAZLI MÜDAHALE

Champ-Eylsees Meydanı ile meclisin bulunduğu alanda eylem gerçekleştiren ambulans şoförleri, polislerin uyarısına rağmen yürüyüş gerçekleştirdi. Eylemcileri durdurmaya çalışan polislerin çabası yeterli olmayınca devreye biber gazlı müdahale girdi.

Polisler, prosedüre uygun olmayan bir şekilde oldukça yakın mesafeden eylemcilerin yüzlerine biber gazı sıktı.

BİBER GAZI İLE GELEN ÖLÜM

Polislerin biber gazlı müdahalesi sırasında çok sayıda gösterici gazdan etkilendi, boğulma tehlikesi yaşadı.

Paris'te yaşanan bu müdahale sırasında şans eseri ölüm meydana gelmedi ancak pazar günü Marsilya'da gerçekleştirilen eylemlerde gaz dumanı arasında kalan yaşlı bir kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, dün yaşamını yitirmişti.

PROSEDÜRLERE UYGUN KULLANILMIYOR

Biber gazı toplumsal olaylara müdahale edilme noktasında önemli bir araç, ancak bu aracın kullanımı da belli prosedürlere göre uygulanıyor. Bu kurallara uyulmaması durumunda da dün yaşanan ölüm gibi sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

Avrupa Mahkemeleri ile uluslararası kuruluşlar tarafından belirlenen kurallara göre belli mesafeler dışında kullanımı yasak olan biber gazı, en az 1-15 metre en fazla 30-150 metre ile 45 derece açıyla uygulanması gerekiyor. Ancak Fransa'da biber gazı kullanımı prosedürü hiç de umursanıyor gibi durmuyor.



